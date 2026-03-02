Безвісти зникла бригада “швидкої” на Харківщині: поліція провела пошуки 📹
Відділ комунікації ГУНП у Харківській області 2 березня повідомив подробиці операції, яку провів полк поліції особливого призначення. Шукали медиків “швидкої”, котрі зникли на дорозі Шевченкове – Куп’янськ.
“7 лютого 2026 року до командного пункту полку поліції особливого призначення надійшла інформація про те, що на автошляху Шевченкове — Куп’янськ безвісти зник екіпаж автомобіля швидкої медичної допомоги. Негайно до пошукових заходів були залучені пілоти авіарозвідки спецпідрозділу поліції. Через деякий час було виявлено спеціалізований автомобіль швидкої допомоги зі слідами ураження ворожими FPV-дронами. Медиків поруч не було”, – поінформували у ГУ Нацполіції.
Тоді на місце відправили пошукову групу. Її очолив командир полку Сергій Щебетун. Понад три години поліцейські марно розшукували медиків.
“Згодом з’ясувалося, що, рятуючись від ворожих дронів, медики змушені були зайти вглиб лісового масиву. Саме там їх виявили дрони поліції. Під аеросупроводом потерпілі самостійно вийшли до безпечного місця, де їм надали необхідну допомогу”, – повідомили про успішне завершення небезпечного заходу в поліції.
Пошкоджений російськими дронами автомобіль “швидкої” також евакуювали – наступного дня. Його витягли за допомогою бронетехніки до безпечної зони.
“Найближчим часом автомобіль буде відремонтований і знову разом зі своїм екіпажем повернеться до виконання головної місії – рятувати життя та допомагати людям”, – підсумували в ГУНП.
