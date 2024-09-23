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Поліція Харківщини звернулася до родичів зниклих безвісти та полонених

Суспільство 11:26   23.09.2024
Оксана Горун
Поліція Харківщини звернулася до родичів зниклих безвісти та полонених

Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області опублікував звернення до родичів військовослужбовців, яких розшукують.

“До уваги громадян, які розшукують військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон. Якщо ви втратили зв’язок зі своїми рідними, отримали сповіщення про безвісне зникнення військовослужбовця, необхідно звернутись до найближчого територіального відділу поліції та написати заяву за вказаним фактом”, – наголосили в ГУНП.

Після звернення поліція зареєструє кримінальне провадження, а в рідних відберуть зразки для проведення експертизи ДНК.

“Поліція зосереджує увагу громадян, що вказані дії не свідчать про загибель особи, з якою втрачено зв’язок”, – зазначили поліціянти.

Також у ГУ Нацполіції в Харківській області працює Центр з розшуку осіб, які зникли безвісти за особливих обставин.

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“Представники центру надають консультації під час особистого прийому, який здійснюється в місті Харкові за попереднім записом або під час звернення на телефони гарячої лінії: (063) 311-35-40, (093) 168-18-51. Телефони працюють у будні дні з 09 до 18 години”, — поінформували у відділі комунікації.

Інформацію про роботу центру можна переглянути на офіційному сайті Головного управління Національної поліції в Харківській області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 23 Вересня 2024 в 11:26;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області опублікував звернення до родичів військовослужбовців, яких розшукують".