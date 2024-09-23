Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовал обращение к родственникам военнослужащих, которых разыскивают.

«Вниманию граждан, разыскивающих военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Если вы потеряли связь со своими родными, получили уведомление о безвестном исчезновении военнослужащего, необходимо обратиться в ближайший территориальный отдел полиции и написать заявление по данному факту», — подчеркнули в ГУНП.

После обращения полиция зарегистрирует уголовное производство, а у родных отберут образцы для проведения экспертизы ДНК.

«Полиция обращает внимание граждан, что указанные действия не свидетельствуют о гибели лица, с которым потеряна связь», — отметили полицейские.

Также в ГУ Нацполиции в Харьковской области работает Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

«Представители центра предоставляют консультации во время личного приема, который осуществляется в Харькове по предварительной записи или во время обращения на телефоны горячей линии: (063) 311-35-40, (093) 168-18-51. Телефоны работают в будние дни с 09 до 18 часов», — проинформировали в отделе коммуникации.

Информацию о работе центра можно посмотреть на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.