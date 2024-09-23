Live
  • Пн 23.09.2024
  • Харьков  +22°С
  • USD 41.35
  • EUR 46.15

Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных

Общество 11:26   23.09.2024
Оксана Горун
Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных

Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовал обращение к родственникам военнослужащих, которых разыскивают.

«Вниманию граждан, разыскивающих военнослужащих, пропавших без вести или попавших в плен. Если вы потеряли связь со своими родными, получили уведомление о безвестном исчезновении военнослужащего, необходимо обратиться в ближайший территориальный отдел полиции и написать заявление по данному факту», — подчеркнули в ГУНП.

После обращения полиция зарегистрирует уголовное производство, а у родных отберут образцы для проведения экспертизы ДНК.

«Полиция обращает внимание граждан, что указанные действия не свидетельствуют о гибели лица, с которым потеряна связь», — отметили полицейские.

Также в ГУ Нацполиции в Харьковской области работает Центр по розыску лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Читайте также: Пять жителей Харьковщины вернулись из плена: Синегубов рассказал о защитниках

«Представители центра предоставляют консультации во время личного приема, который осуществляется в Харькове по предварительной записи или во время обращения на телефоны горячей линии: (063) 311-35-40, (093) 168-18-51. Телефоны работают в будние дни с 09 до 18 часов», — проинформировали в отделе коммуникации.

Информацию о работе центра можно посмотреть на официальном сайте Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
Овощи стали лидером подорожания среди всех продуктов на Харьковщине
22.09.2024, 19:00
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
Взрыв, который слышали в Харькове: в Чайковке показали огромную воронку
22.09.2024, 13:15
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
ВС РФ смогли почти полностью решить задачи на Покровском направлении — Машовец
23.09.2024, 08:23
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
С какой погоды начнется рабочая неделя на Харьковщине: прогноз на 23 сентября
22.09.2024, 21:01
Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных
Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных
23.09.2024, 11:26
Трое копов пострадали из-за обстрела Харьковщины, уничтожено служебное авто
Трое копов пострадали из-за обстрела Харьковщины, уничтожено служебное авто
23.09.2024, 12:10

Новости по теме:

21:35
16 человек без вести пропали в «Эпицентре», 18 ранены в центре Харькова
14:59
На Харьковщине полиция до сих пор разыскивает 1311 без вести пропавших (видео)
15:40
На освобожденных территориях Харьковщины похоронена масса военных РФ — Котенко
16:28
17-летняя жительница Харьковщины забрала двухлетнюю сестру и сбежала из соцучреждения в Херсоне
18:44
В Харьковской области за месяц пропадает 45-60 детей

Вы читали новость: «Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 23 сентября 2024 в 11:26;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Отдел коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области опубликовал обращение к родственникам военнослужащих, которых разыскивают".