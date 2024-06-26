Пять жителей Харьковщины вернулись из плена: Синегубов рассказал о защитниках

Пять защитников из Харьковской области вернулись в Украину из российского плена в рамках очередного обмена вечером 25 июня, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Два бойца с Купянщины, остальные — из Харькова, Малиновской и Краснокутской тергромад. Один из защитников был на боевом задании на Херсонском направлении, еще один на Изюмщине, другие — освобождали Ольховку», — рассказал Синегубов.

Ранее начальник ХОВА сообщал, что в Украину вернулись двое защитников с Харьковщины — харьковчанин и житель Купянского района. Молодые люди 2000 и 2001 годов рождения попали в плен, защищая Ольховку.