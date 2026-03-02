Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹

Отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области 2 марта сообщил подробности операции, которую провел полк полиции особого назначения. Искали медиков «скорой», исчезнувших на дороге Шевченково — Купянск.

«27 февраля 2026 года в командный пункт полка полиции особого назначения поступила информация о том, что на автодороге Шевченково — Купянск без вести пропал экипаж автомобиля скорой медицинской помощи. Немедленно к поисковым мероприятиям были привлечены пилоты авиаразведки спецподразделения полиции. Через некоторое время был обнаружен специализированный автомобиль скорой помощи со следами поражения вражескими FPV-дронами. Медиков рядом не было», — проинформировали в ГУ Нацполиции.

Тогда на место отправили поисковую группу. Ее возглавил командир полка Сергей Щебетун. Более трех часов полицейские тщетно разыскивали медиков.

<br />

«Впоследствии выяснилось, что, спасаясь от вражеских дронов, медики вынуждены были зайти вглубь лесного массива. Там их обнаружили дроны полиции. Под аэросопровождением потерпевшие самостоятельно вышли к безопасному месту, где им оказали необходимую помощь», — сообщили об успешном завершении опасного мероприятия в полиции.

Поврежденный российскими дронами автомобиль «скорой» также эвакуировали — на следующий день. Его вытащили с помощью бронетехники в безопасную зону.

«В ближайшее время автомобиль будет отремонтирован и снова вместе со своим экипажем вернется к выполнению главной миссии – спасать жизнь и помогать людям», — подытожили в ГУНП.