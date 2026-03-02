Без вести пропала бригада «скорой» на Харьковщине: полиция провела поиски 📹
Отдел коммуникаций ГУНП в Харьковской области 2 марта сообщил подробности операции, которую провел полк полиции особого назначения. Искали медиков «скорой», исчезнувших на дороге Шевченково — Купянск.
«27 февраля 2026 года в командный пункт полка полиции особого назначения поступила информация о том, что на автодороге Шевченково — Купянск без вести пропал экипаж автомобиля скорой медицинской помощи. Немедленно к поисковым мероприятиям были привлечены пилоты авиаразведки спецподразделения полиции. Через некоторое время был обнаружен специализированный автомобиль скорой помощи со следами поражения вражескими FPV-дронами. Медиков рядом не было», — проинформировали в ГУ Нацполиции.
Тогда на место отправили поисковую группу. Ее возглавил командир полка Сергей Щебетун. Более трех часов полицейские тщетно разыскивали медиков.
«Впоследствии выяснилось, что, спасаясь от вражеских дронов, медики вынуждены были зайти вглубь лесного массива. Там их обнаружили дроны полиции. Под аэросопровождением потерпевшие самостоятельно вышли к безопасному месту, где им оказали необходимую помощь», — сообщили об успешном завершении опасного мероприятия в полиции.
Поврежденный российскими дронами автомобиль «скорой» также эвакуировали — на следующий день. Его вытащили с помощью бронетехники в безопасную зону.
«В ближайшее время автомобиль будет отремонтирован и снова вместе со своим экипажем вернется к выполнению главной миссии – спасать жизнь и помогать людям», — подытожили в ГУНП.
