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16 человек без вести пропали в «Эпицентре», 18 ранены в центре Харькова

Происшествия 21:35   25.05.2024
Оксана Якушко
16 человек без вести пропали в «Эпицентре», 18 ранены в центре Харькова Скриншот

В мобильную лабораторию ДНК прибывают люди, которые ищут своих родных среди погибших и пропавших без вести в строймаркете, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в телемарафоне.

На месте развернули штаб совместно с Нацполицией, там работают психологи. Родственникам пропавших без вести предлагают сдать ДНК-тесты для будущей идентификации, рассказал Синегубов.

«Конечно, будет большое количество работы по идентификации тел, потому что по нашим предварительным данным там, в помещении, могли находиться 20 и более людей», — рассказал начальник ХОВА.

«Другой удар был почти по самому центру Харькова. Жилищная застройка, офисные помещения пострадали. Там у нас 18 человек получили ранения, в том числе 12-летний ребенок», — рассказал Синегубов.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов на месте «прилета» проинформировал, что удар был по отделению «Новой почты». Также пострадал барбершоп и кафе. Один ребенок 13 лет в настоящее время находится в тяжелом состоянии, у него осколочное ранение, рассказал руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков на месте ракетного удара.

Читайте также: 13-летний ребенок в тяжелом состоянии после удара по центру Харькова (видео)

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 25 мая 2024 в 21:35;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В мобильную лабораторию ДНК прибывают люди, которые ищут своих родных среди погибших и пропавших без вести в строймаркете, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов в телемарафоне.".