Live
  • Сб 20.09.2025
  • Харьков  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

«Родной человек в плену»: как видеоролик может помочь семьям военных

Общество 14:59   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
«Родной человек в плену»: как видеоролик может помочь семьям военных Фото: 127-я бригада ТрО Харькова

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украине рассказало о новом видеоролике «Родной человек в плену». 

В частности, в видео рассказывают, какую помощь могут получить семьи военнопленных, а также военных, которые пропали без вести:

  • юридическую и психологическую поддержку;
  •  участие в программах для детей, включающих отдых в лагерях и досуг;
  • возможность пользования личным кабинетом на сайте Координационного штаба, где доступна информация о родных и других формах поддержки.

В сообщении также акцентируют: каждая семья украинского защитника не должна чувствовать себя брошенной и всегда может рассчитывать на помощь государства.

«Видео создано в рамках деятельности проекта Dovidka.Info от ГУ «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности» совместно с Координационным штабом по обращению с военнопленными», – передают в пресс-службе ХОВА.

Читайте также: Как быть ветеран-френдли, представителям бизнеса расскажет Kharkiv IT Cluster

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
Правила перевода средств с карты на карту в 2025-м: контроль и налогообложение
17.09.2025, 17:47
Новости Харькова — главное 20 сентября: лесные пожары, обстрелы
Новости Харькова — главное 20 сентября: лесные пожары, обстрелы
20.09.2025, 15:58
Что будет хуже отъезда парней 18-22 лет из Украины – эксперт
Что будет хуже отъезда парней 18-22 лет из Украины – эксперт
19.09.2025, 20:53
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
20.09.2025, 09:27
Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий
Труба в Купянск надежно перекрыта? Машовец оценил, повторится ли сценарий
20.09.2025, 11:51
Полицейские подозревают, что нашли коноплю в Слободском районе
Полицейские подозревают, что нашли коноплю в Слободском районе
20.09.2025, 15:49

Новости по теме:

11:26
Полиция Харьковщины обратилась к родственникам пропавших без вести и пленных
21:35
16 человек без вести пропали в «Эпицентре», 18 ранены в центре Харькова
14:59
На Харьковщине полиция до сих пор разыскивает 1311 без вести пропавших (видео)
15:40
На освобожденных территориях Харьковщины похоронена масса военных РФ — Котенко
16:28
17-летняя жительница Харьковщины забрала двухлетнюю сестру и сбежала из соцучреждения в Херсоне

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: ««Родной человек в плену»: как видеоролик может помочь семьям военных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 14:59;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украине рассказало о новом видеоролике «Родной человек в плену». ".