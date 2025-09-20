«Родной человек в плену»: как видеоролик может помочь семьям военных

Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украине рассказало о новом видеоролике «Родной человек в плену».

В частности, в видео рассказывают, какую помощь могут получить семьи военнопленных, а также военных, которые пропали без вести:

юридическую и психологическую поддержку;

участие в программах для детей, включающих отдых в лагерях и досуг;

возможность пользования личным кабинетом на сайте Координационного штаба, где доступна информация о родных и других формах поддержки.

В сообщении также акцентируют: каждая семья украинского защитника не должна чувствовать себя брошенной и всегда может рассчитывать на помощь государства.

<br />

«Видео создано в рамках деятельности проекта Dovidka.Info от ГУ «Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности» совместно с Координационным штабом по обращению с военнопленными», – передают в пресс-службе ХОВА.