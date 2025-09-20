Как быть ветеран-френдли, представителям бизнеса расскажет Kharkiv IT Cluster
Представителям бизнеса и руководителям предлагают поучаствовать в серии вебинаров в рамках проекта Veterans2Tech.
Это актуально, ведь тысячи участников боевых действий возвращаются с фронта и ищут новые профессии в гражданской жизни.
«Бизнес может не только поддержать их, но и получить у команды мотивированных и ценностно ориентированных специалистов. Kharkiv IT Cluster приглашает HR-лидеров, владельцев бизнеса и руководителей на серию событий, посвященных адаптации ветеранов и ветеранок к гражданской жизни, их переобучению и трудоустройству в технологической отрасли. Мероприятия реализуются в рамках проекта Veterans2Tech», – говорится в сообщении.
Veterans2Tech – это специальная программа, которая помогает военным адаптироваться и начать карьеру Tech-сфере. В рамках проекта люди получат возможность профориентации, обучения и дальнейшего трудоустройства.
Запланированы следующие мероприятия:
- 23 сентября, 16:00–18:00 (онлайн) — вебинар «Трудоустройство ветеранов в технологическом бизнесе: кейсы, инструменты, решения»: практичные кейсы от компаний, эффективные инструменты и решения для интеграции ветеранов в Tech-команды.
- 6 октября, 16:00–18:00 (Харьков + онлайн) – встреча «Ветеран-френдли компания: конкурентное преимущество на рынке труда». Панельная дискуссия между ветеранами и бизнесом и тренинг от Lobby X о современных HR-практиках.
Тем временем в Харьковской областной службе занятости сообщили, что услугами по трудоустройству с начала 2025 года воспользовались 32 234 жителя.
«К сотрудничеству было привлечено 3808 работодателей, которые подали 17498 вакансий. При содействии областной службы занятости обеспечено занятостью 17565 граждан», – отметил директор Харьковской областной службы занятости Александр Котуков.
При этом для 2 246 безработных провели специальное обучение.
«Значительное внимание уделено поддержке предпринимательских инициатив. В 2025 году положительные решения по предоставлению микрогрантов и ветеранских грантов получили 618 человек, по их бизнес-планам будет создано 1027 новых рабочих мест. Среди грантополучателей – 24 участника боевых действий и их супругов, 9 молодых предпринимателей в возрасте до 25 лет», – добавили в сообщении.
