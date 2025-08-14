Харьковские айтишники просят дать им возможность ездить за границу (видео)

Критическим моментом для IT-отрасли является то, что зарегистрированные как ФЛП айтишники, которых на Харьковщине 70%, не могут ездить в командировки за границу на встречи с клиентами и заказчиками, рассказала в интервью МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

«Четвертый год войны, а у нас все еще не урегулировано, чтобы люди могли ездить за границу и возвращаться, а в технологической отрасли преимущественно работают мужчины, — констатирует Шаповал. — Им нужно общаться с клиентами. Если во время COVID-19 они могли по Zoom пообщаться, сейчас все работают уже офлайн. Уже никто не понимает, когда ты пытаешься из Харькова им объяснить, что у меня здесь все хорошо, мы работаем. Это очень трудно. И мы продолжаем на этом настаивать. Конечно, никто не говорит, что нужно открыть границы бесконтрольно, чтобы люди не возвращались, но точно есть механизмы. Можно сделать так, чтобы люди в командировку могли ездить, возвращаться и привозить деньги для экономики, платить здесь налоги. От этого наша страна и обороноспособность только выиграют. Этот момент очень критически сказывается на развитии технологических отраслей».

По словам исполнительного директора Kharkiv IT Cluster, эту потребность айтишников поддерживают представители и национальной, и региональной властей, однако вопрос до сих пор не решен.

«Сейчас смена правительства… У нас уже была встреча с министром экономики, господином Соболевым. Будем еще поднимать вопрос, повторять, продолжать. Потому что нам говорят, например, о бронировании. Говорят, ну можно же забронировать человека и ездить за границу, но где-то у нас 40-50% отрасли по разным оценкам — это частные предприниматели, ФЛП, которые работают напрямую с зарубежными заказчиками. У них нет здесь юридического лица, которое может быть признано критическим, по этим механизмам сложно пройти. Это малый бизнес, они не могут забронироваться. Соответственно, они никуда не могут ездить. Но они так же платят налоги, как и компании. Это очень важный элемент, потому что это пережитки Советского Союза. Потому что эта система бронирования, она нам досталась от Советского Союза, а тогда же была уголовная статья — быть предпринимателем. Очень обидно, что на четвертый год войны мы до сих пор не можем либо дать командировку с прозрачным механизмом возврата, либо дать возможность бронирования для физических лиц-предпринимателей», — говорит Шаповал.

В Харьковской области ФЛП среди всех айтишников — примерно 70%, уточнила она.

Напомним, летом 2025-го, на четвертый год полномасштабной войны, на государственном уровне пообещали разработать экономические преференции для прифронтовых городов и регионов. Об этом шла речь на встречах предпринимателей Харькова с председателем комитета ВР Даниилом Гетманцевым и президентом Владимиром Зеленским — 25 июня и 4 августа соответственно.