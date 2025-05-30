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От службы — к новой карьере: как в Харькове ветеранам начать карьеру в ІТ

Общество 20:44   30.05.2025
Елена Нагорная
От службы — к новой карьере: как в Харькове ветеранам начать карьеру в ІТ Скриншот

В Харькове провели вебинар для ветеранов, на котором рассказали о возможностях программы RazomTech. Это инициатива Kharkiv IT Cluster, которая помогает защитникам вернуться к гражданской жизни и начать новый профессиональный путь в сфере ІТ.

Участникам рассказали, как боевой опыт трансформируется в преимущества в ІТ, что такое «мягкий» вход в профессию, как работает программа «ІТ для ветеранов» от EPAM Campus, а также где искать поддержку, менторство, единомышленников,  сообщили МГ «Объектив» в Kharkiv IT Cluster.

Бывший военнослужащий Олег Ивонюк уже принял участие в программе и сегодня работает Junior Software Engineer в компании EPAM. Его путь начался с регистрации на упомянутый курс для ветеранов от EPAM. Затем было обучение, менторство, десятки часов практики, и наконец — техническое собеседование и официальное трудоустройство.

«На курсе важно было не бояться ошибок. Я просил дополнительные задания, выполнял все, что давал ментор. Это дало мне уверенность. Сегодня я работаю над проектом в сфере здравоохранения — и вижу, что моя работа действительно приносит пользу», — говорит Олег.

Как отмечают в Kharkiv IT Cluster, в отличие от многих отраслей ІТ открыто для тех, кто хочет и может учиться. Формальное образование — необязательно, а ключевые soft skills, такие как ответственность, логическое мышление, командность — уже есть у многих ветеранов благодаря службе.

Дистанционный ознакомительный курс для ветеранов по профориентации помогает понять, какие ІТ-профессии существуют (от QA до UI/UX), а также оценить собственные сильные стороны. Чтобы попасть на курс, нужно зарегистрироваться по ссылке, присоединиться к чату участников курса и проходить курс в собственном темпе. Детали — здесь.

После прохождения курса участники могут присоединиться к учебным программам на конкретные специальности. Следующие шаги включают техническое собеседование, стажировку или участие в рекрутинговых инициативах.

Обучение в RazomTech — бесплатное. Все расходы покрывают технологические компании, которые готовы инвестировать в людей. Для прохождения профориентационного курса нужно только зарегистрироваться. Партнеры, которые хотят поддержать программу финансово, стать ментором или открыть вакансии для ветеранов, могут написать на почту: education@it-kharkiv.com.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 30 мая 2025 в 20:44;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове провели вебинар для ветеранов, на котором рассказали о возможностях программы RazomTech.".