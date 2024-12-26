Live
  • Чт 26.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.86
  • EUR 43.52

IT-компании на Харьковщине просят признать критическими: что отвечают в ХОВА

Общество 15:07   26.12.2024
Елена Нагорная
Оксана Горун
IT-компании на Харьковщине просят признать критическими: что отвечают в ХОВА Фото: itc.ua

 IT-компании наполняют бюджет Харькова, зачастую даже выехав из города. Ранее возможностей бронировать сотрудников у них не было, но сейчас ХОВА может добавить необходимый показатель к критериям.

«С одной стороны объем налогов не уменьшается, а даже увеличивается, с другой стороны чувствуем определенное давление в вопросах бронирования и признания критичности. В Харьковской области у ІТ-компаний нет возможности быть признанными критическими на уровне областной военной администрации, потому что отсутствуют такие критерии в сравнении с другими областями, — описала ситуацию в интервью МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал. — Поэтому сейчас работаем с областной военной администрацией для того, чтобы все-таки ІТ-сектор было возможно при определенных прозрачных критериях признать критическим, если действительно они создают условия и рабочие места. Это не вопрос, чтобы всех забронировать. Это вопрос к тому, чтобы успокоить клиента, чтобы он точно был уверен, что его заказ здесь будет выполнен и его не надо отдавать, например, в Польшу, Чехию или какое-то другое государство».

Услышала ли IT-компании областная власть и каковы шансы на необходимые изменения, корреспондент МГ «Объектив» спросил у начальника ХОВА Олега Синегубова.

«Мы действуем только способом, предусмотренным действующей правовой базой. Сейчас в Министерстве экономики разработаны новые критерии по признанию критичности и по поводу бронирования. К этим критериям мы добавили местные показатели. Это и уплата местных налогов, это и возможность помощи нашим военнослужащим, и все остальное. Сейчас эти критерии находятся на согласовании в Министерстве экономики и Министерстве обороны. После этого они будут публично прокоммуницированы. И дальше, конечно, бизнес может обращаться за поддержкой и признанием необходимости бронирования», — сообщил Синегубов.

Он также отметил, что общение между ХОВА и представителями IT-кластера происходит регулярно.

Читайте также: Новая тревога в Харькове: почему изменился звук и дифференцированная ли она

«Нужно просто отвечать тем критериям, которые есть. Например, очень трудно частному предпринимателю отвечать критериям критичности или небольшому обществу с ограниченной ответственностью, с количеством, условно говоря десять или пять человек. Конечно, с IT-кластером мы постоянно общаемся, мы четко понимаем, сколько людей остается в городе Харьков, сколько людей уехало в Киев, другие наши территории, в том числе за границу. И, конечно, наша задача их вернуть», — подчеркнул начальник ХОВА.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Горун
Популярно
По Харькову ударил БпЛА «Молния» — Терехов
По Харькову ударил БпЛА «Молния» — Терехов
26.12.2024, 15:39
Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)
Взрывы слышали в Харькове: РФ ударила по Слатино и Золочеву (дополняется)
26.12.2024, 15:48
Новости Харькова — главное 26.12: удар «Молнии» по городу, «прилеты» КАБ
Новости Харькова — главное 26.12: удар «Молнии» по городу, «прилеты» КАБ
26.12.2024, 15:42
В Харькове на остановке ограбили мужчину: копы поймали подозреваемого
В Харькове на остановке ограбили мужчину: копы поймали подозреваемого
26.12.2024, 15:52
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
ВС РФ атаковали в новом месте на севере от Харькова: данные Генштаба
24.12.2024, 16:47
Решила поиграть в прятки: родители не могли найти 3-летнюю дочь на Харьковщине
Решила поиграть в прятки: родители не могли найти 3-летнюю дочь на Харьковщине
26.12.2024, 16:22

Новости по теме:

17:26
В Харькове хотят заменить медицинскую систему «Helsi» своим аналогом – Терехов
17:52
ІТ-фахівців залучають до розвитку інфраструктури Харкова
10:50
«Не уничтожайте IT в Украине»: перед зданием ХОГА митингуют IT-шники (фото)

Вы читали новость: «IT-компании на Харьковщине просят признать критическими: что отвечают в ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 26 декабря 2024 в 15:07;

  • Корреспондент Елена Нагорная, Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что " IT-компании наполняют бюджет Харькова, зачастую даже выехав из города. Ранее возможности бронировать сотрудников у них не было, но сейчас ХОВА может добавить необходимый критерий".