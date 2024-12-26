IT-компании на Харьковщине просят признать критическими: что отвечают в ХОВА

IT-компании наполняют бюджет Харькова, зачастую даже выехав из города. Ранее возможностей бронировать сотрудников у них не было, но сейчас ХОВА может добавить необходимый показатель к критериям.

«С одной стороны объем налогов не уменьшается, а даже увеличивается, с другой стороны чувствуем определенное давление в вопросах бронирования и признания критичности. В Харьковской области у ІТ-компаний нет возможности быть признанными критическими на уровне областной военной администрации, потому что отсутствуют такие критерии в сравнении с другими областями, — описала ситуацию в интервью МГ «Объектив» исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал. — Поэтому сейчас работаем с областной военной администрацией для того, чтобы все-таки ІТ-сектор было возможно при определенных прозрачных критериях признать критическим, если действительно они создают условия и рабочие места. Это не вопрос, чтобы всех забронировать. Это вопрос к тому, чтобы успокоить клиента, чтобы он точно был уверен, что его заказ здесь будет выполнен и его не надо отдавать, например, в Польшу, Чехию или какое-то другое государство».

Услышала ли IT-компании областная власть и каковы шансы на необходимые изменения, корреспондент МГ «Объектив» спросил у начальника ХОВА Олега Синегубова.

«Мы действуем только способом, предусмотренным действующей правовой базой. Сейчас в Министерстве экономики разработаны новые критерии по признанию критичности и по поводу бронирования. К этим критериям мы добавили местные показатели. Это и уплата местных налогов, это и возможность помощи нашим военнослужащим, и все остальное. Сейчас эти критерии находятся на согласовании в Министерстве экономики и Министерстве обороны. После этого они будут публично прокоммуницированы. И дальше, конечно, бизнес может обращаться за поддержкой и признанием необходимости бронирования», — сообщил Синегубов.

Он также отметил, что общение между ХОВА и представителями IT-кластера происходит регулярно.

«Нужно просто отвечать тем критериям, которые есть. Например, очень трудно частному предпринимателю отвечать критериям критичности или небольшому обществу с ограниченной ответственностью, с количеством, условно говоря десять или пять человек. Конечно, с IT-кластером мы постоянно общаемся, мы четко понимаем, сколько людей остается в городе Харьков, сколько людей уехало в Киев, другие наши территории, в том числе за границу. И, конечно, наша задача их вернуть», — подчеркнул начальник ХОВА.