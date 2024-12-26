IT-компанії на Харківщині просять визнати критичними: що відповідають у ХОВА

IT-компанії наповнюють бюджет Харкова, часто навіть виїхавши з міста. Раніше можливостей бронювати співробітників вони не мали, але зараз ХОВА може додати необхідний показник до критеріїв.

“З одного боку обсяг податків не зменшується, а навіть збільшується, з іншого боку відчуваємо певний тиск у питаннях бронювання та визнання критичності. У Харківській області в ІТ-компаній немає можливості бути визнаними критичними на рівні обласної військової адміністрації, бо відсутні такі критерії порівняно з іншими областями, – описала ситуацію в інтерв’ю МГ “Об’єктив” виконавча директорка “Kharkiv IT Cluster” Ольга Шаповал — Тож зараз працюємо з обласною військовою адміністрацією для того, щоб все-таки ІТ-сектор було можливо за певних прозорих критеріїв визнати критичним, якщо дійсно вони створюють умови та робочі місця. Це не питання, щоб всіх забронювати, це питання до того, щоб заспокоїти клієнта, щоб він точно був впевнений, що його замовлення тут буде виконане і його не треба віддавати, наприклад, до Польщі, Чехії чи якоїсь іншої держави”.

Чи почула IT-компанії обласна влада та які шанси на необхідні зміни, кореспондентка МГ “Об’єктив” запитала начальника ХОВА Олега Синєгубова.

“Ми діємо лише у спосіб, який передбачений чинною правовою базою. Наразі в Міністерстві економіки розроблені нові критерії щодо визнання критичності та щодо підстав для бронювання. Наразі до цих критеріїв ми додали місцевий показник – це і сплата місцевих податків, це і можливість допомоги нашим військовослужбовцям, і все інше. Зараз ці критерії знаходяться ще на погодженні в Міністерстві економіки та Міністерстві оборони. Після того вони будуть публічно прокомуніковані. І далі, звичайно, бізнес може звертатися за підтримкою та визнанням необхідності до бронювання“, – повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що спілкування між ХОВА та представниками IT-кластера відбувається регулярно.

“Потрібно просто відповідати тим критеріям, які є. Наприклад, дуже важко приватному підприємцю відповідати критеріям критичності, або невеличкому товариству з обмеженою відповідальністю, з кількістю, умовно кажучи, десять чи п’ять осіб відповідати критеріям критичності. З ІТ-кластером ми постійно комунікуємо, ми чітко розуміємо, скільки людей залишається в місті Харків, скільки людей виїхали в місто Київ, інші наші території, в тому числі за кордон. І, звичайно, наше завдання – їх повернути”, – наголосив начальник ХОВА.