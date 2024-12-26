Новая тревога в Харькове: почему изменился звук и дифференцированная ли она

Начиная с массированного ракетного обстрела 25 декабря, в Харькове звучит непривычный сигнал воздушной тревоги — с голосовыми сообщениями. Что это, рассказали в мэрии и ХОВА.

Необычный звук и голос, который сопровождает сообщения об опасности для харьковчан, — это еще не дифференцированная воздушная тревога, сообщили в пресс-службе мэрии. По данным горсовета, военные еще согласовывают изменения в системе объявления воздушной тревоги для Харькова. Пока же сигналы, разработанные для новой системы, «просто помогают старой системе» и заодно проходят тестирования.

«Что касается дифференцированной системы, объясню. Мы (город, другие населенные пункты, Харьков) можем только усиливать систему оповещения гражданского населения. Однако сигналы воздушной тревоги раздаются из центра, из Киева и принимаются военными непосредственно, — прокомментировал на пресс-конференции 26 декабря начальник ХОВА Олег Синегубов, передает корреспондент МГ «Объектив». — Мы постоянно в коммуникации с главнокомандующим, Сырским, и определенные результаты работы уже есть. Те непродолжительные тревоги, которые мы слышали, это именно тревоги, скажем так, и результат той работы, коммуникации, которую мы имели. Если взлетает ракетоноситель или носитель управляемой авиабомбы, конечно, однозначно включается воздушная тревога по городу Харькову. Если есть угроза пусков ракет тактической авиации, будет раздаваться однозначно воздушная тревога, включая город Харьков. То есть, лично город Харьков, другие населенные пункты нашей области могут только усиливать коммуникацию, усиливать оповещение местного населения. Однако они лишены права, как и любой другой, кроме военного командования, принимать решения по включению или не включению сигнала воздушной тревоги».