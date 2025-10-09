Работа в Харькове в IT и не только: где ждут ветеранов и что предлагают 📹

Ярмарка возможностей в IT для ветеранов состоялась в Харькове 7 октября. Представители ведущих компаний отрасли тестировали всех желающих, чтобы определить, какая специальность раскроет потенциал защитника в полной мере. Это отправная точка для тех, кто хочет связать жизнь с IT, но не имеет соответствующего опыта. После этого должно быть обучение по определенному направлению, для ветеранов оно бесплатное. Для тех, кому по определенным причинам не подходит IT, есть множество других вариантов. Вакансии с преимуществом для специалистов с военным опытом предлагают центр занятости и сайты по поиску работы. Все возможности, которые сейчас есть для защитников, МГ «Объектив» собрала в одном репортаже.

Богдан Половинка, командир взвода БпАК роты огневой поддержки 23-й ОМБр

Хотелось бы связать свою жизнь с какой-то профессией из сектора IT. Это стремительно развивается, за ним будущее.

Карьерные возможности действующий военный Богдан изучает во время отпуска. С марта 2022 года он служил в пехоте 92-й бригады, во время деоккупации Харьковщины под селом Волохов Яр получил первое ранение. После второго, полученного уже на Луганщине, выучился на офицера и теперь руководит операторами дронов.

Богдан Половинка, командир взвода БпАК роты огневой поддержки 23-й ОМБр

Я был младшим сержантом, был заместителем командира группы, руководил личным составом при выполнении боевых действий. По первому образованию я учитель физической культуры и тренер по спортивной гимнастике. Работал учителем, воспитывал подрастающее поколение. Но у меня появилась семья, и я понял, что нужно ее кормить. Тогда я пошел работать на машиностроительное предприятие в сельскохозяйственной сфере. Занимал должность «заведующий складом».

Тестирование, которое Богдан проходит на ярмарке возможностей в IT, подтверждает: работа с людьми и руководство — это его.

Богдан Половинка, командир взвода БпАК роты огневой поддержки 23-й ОМБр

На 11 баллов Project Manager или People Manager — HR.

IT-компании тестируют всех ветеранов, которые ищут работу. Конкретных вакансий сразу не предлагают.

Марина Логвинова, рекрутер компании SevenPro

Вот наш гайд по профессиям. Их очень много, как вы видите. И здесь о каждой позиции. Например, девелопмент, какие качества у вас должны быть. Также сильные, слабые стороны, вызовы, с которыми вы можете столкнуться. И возможности. Много. И тестирование, и аналитика, и дизайн, и инфраструктура, кибербезопасность очень сейчас актуальна.

Так же представительницы компании помогают определиться с профессией Павлу, которого поддерживает любимая Наталья.

Павел, ветеран

Был на всех фронтах, почти восемь лет. Получил ранение в Харьковской области в том году, в августе.

Ближайшие планы — реабилитация и консультация по протезированию.

Павел, ветеран

Эти планы реализую, а потом уже пойду учиться на маркетинг. Хочется, конечно, выучиться, получить профессию, получить работу. Жизнь продолжается, дальше нужно куда-то двигаться.

Ярмарка возможностей собрала более 20 компаний и карьерных консультантов. Мероприятие состоялось в рамках проекта Veterans2Tech от Kharkiv IT Cluster.

Ольга Шаповал, исполнительный директор Kharkiv IT Cluster

В октябре завершается проект. К программе присоединились сотни ветеранов. Они получили как индивидуальные консультации, так и прошли различные мероприятия, прошли карьерные мастер-классы. Могу сказать также, что это не завершение программы. То есть проект при финансировании доноров завершается, но не завершается сама программа RazomTech. Поэтому на сайте Kharkiv IT Cluster в любой момент ветераны смогут пройти профориентационный опрос. Они также смогут зайти на сайт Kharkiv IT Cluster на агрегатор курсов для ветеранов и посмотреть, какие курсы сейчас предлагаются по всей Украине, подать заявку на эти курсы, пройти их и стать на шаг ближе к желанной работе.

Еще одна реальная возможность трудоустроиться не просто в IT-сфере, а в компании-гиганте EPAM, — это пройти их курсы. Основная фокус-группа — выпускники вузов, но отдельно действует программа «IT для ветеранов».

Денис Гринев, руководитель образовательных программ в ЕРАМ Украина, вице-президент по образовательным вопросам в Ассоциации IT Украины

Разработка на боте бэкенда, это Java, Python, разработка фронтенда, это JavaScript, это Cloud DevOps-направление, это направление тестирования. Это бизнес-анализ, это UX-дизайн. Это новые направления, связанные с Security и другие, это mobile-разработка.

В октябре начал обучение уже пятый набор, это около 60 защитников. Эти курсы бесплатные.

Денис Гринев, руководитель образовательных программ в ЕРАМ Украина, вице-президент по образовательным вопросам в Ассоциации IT Украины

Это нелегко, после этого стать частью IT-отрасли, у нас чуть меньше 10 человек на сегодняшний день. Но есть истории успеха. Я хочу подчеркнуть, что программа «IT для ветеранов» предназначена для самых начинающих. Должно пройти определенное время, около 12 месяцев как минимум, чтобы хотя бы получить какие-то начальные знания, необходимые инженеру, который может работать в компании. Программа «IT для ветеранов» не заканчивается просто этой программой. Далее идут новые программы.

Почему компания вкладывает ресурсы в обучение ветеранов?

Денис Гринев, руководитель образовательных программ в ЕРАМ Украина, вице-президент по образовательным вопросам в Ассоциации IT Украины

Мы по-другому не можем. У меня телефон в кармане и на заставке мой сын, который сейчас в ВСУ, он в Силах обороны. Я не представляю, как вообще можно не делать таких программ.

Некоторые защитники интересуются, как им создать или расширить собственный бизнес. Здесь на помощь приходит центр занятости.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

Мы предлагаем гранты на развитие собственного дела. Сегодня размер такого гранта составляет до 1 миллиона гривен. Грант может взять как участник боевых действий, так и член семьи, супруг. И мы выступили с инициативой, надеюсь, в ближайшее время эта инициатива будет поддержана правительством, по увеличению размера гранта, в частности, для участников боевых действий до 1,5 миллиона гривен.

Также участники боевых действий могут бесплатно освоить одну из рабочих специальностей в центрах профтехобразования.

Александр Котуков, директор Харьковского областного центра занятости

Сегодня это 156 профессий и специальностей. И если брать последние новости, то добавлена профессия деминера, которая пользуется спросом именно среди ветеранов. Отличается от сапера тем, что деминер показывает, где есть минирование, а сапер уже разминирует. Он определяет эти зоны и помечает их определенными знаками, что именно там есть мины.

По меньшей мере 1200 ветеранов из разных областей нашли работу через портал Work.ua. Там создали базу защитников, сейчас в ней 10,5 тысячи человек. И отдельно — вакансии с преимуществом для специалистов с военным опытом.

Анастасия Розлуцкая, руководитель проекта «Навстречу» от Work.ua

Не существует вакансий для ветеранов. Вакансию можно предоставлять специалистам с военным опытом. С преимуществом. Это важно коммуницировать. Мы не нанимаем социальный статус на работу. Мы нанимаем специалистов с военным опытом. Сегодня таких вакансий 7 тысяч. Конечно, на рынке труда в целом больше всего рабочих и производственных специальностей. И с преимуществом для ветеранов также этих вакансий больше всего. Транспорт и логистика, продажи и безопасность и охрана. IT-специальности также есть.

Областной центр занятости в начале октября предлагал почти 3,5 тысячи вакансий в Харьковской области. По Украине же в целом их более 200 тысяч.