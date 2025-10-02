Live
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч

Общество 14:05   02.10.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии недели, зарплаты до 120 тысяч Фото: ХОВА

По состоянию на 2 октября в Харьковской области актуальны 3495 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия кинолога с зарплатой в 120 тысяч гривен. У начальника финансового отдела будет 55 тысяч грн, а инструктор по индивидуальному обучению вождению – 50 тысяч.

Агроном будет зарабатывать 40 тысяч, главный электромеханик – 39700, оператор печатного оборудования – 35 тысяч, машинист баровой установки – 27800, инженер по охране труда – 25400, врач-анестезиолог – 24 тысячи, а сестра медицинская (брат медицинский) – 23 тысячи.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в интервью МГ «Объектив» информировал, что предприятия пытаются вернуть на работу людей возраста 60+. При этом среди молодежи «есть отток», в том числе – из-за разрешения выезда за границу мужчинам 18-22 лет.

Читайте также: Сколько должны получать врачи в прифронтовых городах, рассказал мэр Харькова

Автор: Виктория Яковенко
