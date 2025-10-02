Live
Робота в Харкові та області: вакансії тижня, зарплати до 120 тисяч

Суспільство 14:05   02.10.2025
Вікторія Яковенко
Фото: ХОВА

Станом на 2 жовтня у Харківській області актуальні 3495 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія кінолога із зарплатою 120 тисяч гривень. Начальник фінансового відділу матиме 55 тисяч грн, а інструктор з індивідуального навчання водінню – 50 тисяч.

Агроном зароблятиме 40 тисяч, головний електромеханік – 39700, оператор друкарського устаткування – 35 тисяч, машиніст барової установки – 27800, інженер з охорони праці – 25400, лікар-анестезіолог – 24 тисячі, а сестра медична (брат медичний) – 23 тисячі.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак в інтерв’ю МГ «Об’єктив» інформував, що підприємства намагаються повернути на роботу людей віку 60+. При цьому серед молоді є відтік, в тому числі – і через дозвіл виїзду за кордон чоловікам 18-22 років.

Скільки мають отримувати лікарі у прифронтових містах, розповів мер Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
