Сколько ветеранов нашли работу на Харьковщине, сообщили в ХОВА

Общество 14:39   30.09.2025
Виктория Яковенко
Сколько ветеранов нашли работу на Харьковщине, сообщили в ХОВА Фото: ХОВА

С начала года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались 595 участников боевых действий. Из них 134 – уже обеспечены работой, еще 30 – начали обучение по ваучерам.

«Сейчас программа охватывает 156 направлений: 95 профессий и 61 специальность. Государство финансирует обучение по ваучеру в размере до 30 280 гривен. Соответствующие курсы можно проходить очно, дистанционно или по дуальной форме. Если стоимость превышает сумму ваучера, разницу может доплатить работодатель или сам ветеран», – сообщили в ХОВА.

Наиболее популярные на Харьковщине специальности – в сфере медицины, психологии, строительства и гражданской инженерии, автомобильного транспорта. Среди профессий – водитель автотранспортных средств, медицинский техник, повар, электрогазосварщик, добавили в ХОВА.

Получить ваучер на обучение могут:

  •  ветераны и ветеранки;
  • лица в возрасте 45+;
  • люди с инвалидностью;
  • внутренне перемещенные лица;
  • уволены с военной службы при определенных условиях;
  • лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате военной агрессии;
  • лица, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие военных действий.

Подать заявку на ваучер можно в ближайшем центре занятости или онлайн на сайте Государственной службы занятости: https://dcz.gov.ua/profnavch/voucher.

Читайте также: В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью

Автор: Виктория Яковенко
