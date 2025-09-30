Сколько ветеранов нашли работу на Харьковщине, сообщили в ХОВА
С начала года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались 595 участников боевых действий. Из них 134 – уже обеспечены работой, еще 30 – начали обучение по ваучерам.
«Сейчас программа охватывает 156 направлений: 95 профессий и 61 специальность. Государство финансирует обучение по ваучеру в размере до 30 280 гривен. Соответствующие курсы можно проходить очно, дистанционно или по дуальной форме. Если стоимость превышает сумму ваучера, разницу может доплатить работодатель или сам ветеран», – сообщили в ХОВА.
Наиболее популярные на Харьковщине специальности – в сфере медицины, психологии, строительства и гражданской инженерии, автомобильного транспорта. Среди профессий – водитель автотранспортных средств, медицинский техник, повар, электрогазосварщик, добавили в ХОВА.
Получить ваучер на обучение могут:
- ветераны и ветеранки;
- лица в возрасте 45+;
- люди с инвалидностью;
- внутренне перемещенные лица;
- уволены с военной службы при определенных условиях;
- лица, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате военной агрессии;
- лица, которые получили ранения, контузии, увечья или заболевания вследствие военных действий.
Подать заявку на ваучер можно в ближайшем центре занятости или онлайн на сайте Государственной службы занятости: https://dcz.gov.ua/profnavch/voucher.
Читайте также: В ХОВА рассказали о новом проекте для ВПЛ с инвалидностью
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Сколько ветеранов нашли работу на Харьковщине, сообщили в ХОВА»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 30 сентября 2025 в 14:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С начала года услугами Харьковской областной службы занятости воспользовались 595 участников боевых действий. Из них 134 – уже обеспечены работой.".