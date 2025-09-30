Скільки ветеранів знайшли роботу на Харківщині, повідомили в ХОВА
З початку року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 595 учасників бойових дій. З них 134 – уже забезпечені роботою, ще 30 – розпочали навчання за ваучерами.
«Нині програма охоплює 156 напрямків: 95 професій та 61 спеціальність. Держава фінансує навчання за ваучером у розмірі до 30 280 гривень. Відповідні курси можна проходити очно, дистанційно або за дуальною формою. Якщо вартість перевищує суму ваучера, різницю може доплатити роботодавець або сам ветеран», – повідомили у ХОВА.
Найбільш популярні на Харківщині спеціальності – у сфері медицини, психології, будівництва та цивільної інженерії, автомобільного транспорту. Серед професій – водій автотранспортних засобів, медичний технік, кухар, електрогазозварник, додали у ХОВА.
Отримати ваучер на навчання можуть:
- ветерани та ветеранки;
- особи віком 45+;
- люди з інвалідністю;
- внутрішньо переміщені особи;
- звільнені з військової служби за певних умов;
- особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок воєнної агресії;
- особи, які зазнали поранень, контузій, каліцтва або захворювання внаслідок воєнних дій.
Подати заявку на ваучер можна у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості: https://dcz.gov.ua/profnavch/voucher.
Читайте також: У ХОВА розповіли про новий проєкт для ВПО з інвалідністю
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ветераны, робота, харківщина, хова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Скільки ветеранів знайшли роботу на Харківщині, повідомили в ХОВА»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 30 Вересня 2025 в 14:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З початку року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 595 учасників бойових дій. З них 134 – уже забезпечені роботою.".