Скільки ветеранів знайшли роботу на Харківщині, повідомили в ХОВА

З початку року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 595 учасників бойових дій. З них 134 – уже забезпечені роботою, ще 30 – розпочали навчання за ваучерами.

«Нині програма охоплює 156 напрямків: 95 професій та 61 спеціальність. Держава фінансує навчання за ваучером у розмірі до 30 280 гривень. Відповідні курси можна проходити очно, дистанційно або за дуальною формою. Якщо вартість перевищує суму ваучера, різницю може доплатити роботодавець або сам ветеран», – повідомили у ХОВА.

Найбільш популярні на Харківщині спеціальності – у сфері медицини, психології, будівництва та цивільної інженерії, автомобільного транспорту. Серед професій – водій автотранспортних засобів, медичний технік, кухар, електрогазозварник, додали у ХОВА.

Отримати ваучер на навчання можуть:

ветерани та ветеранки;

особи віком 45+;

люди з інвалідністю;

внутрішньо переміщені особи;

звільнені з військової служби за певних умов;

особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок воєнної агресії;

особи, які зазнали поранень, контузій, каліцтва або захворювання внаслідок воєнних дій.

Подати заявку на ваучер можна у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості: https://dcz.gov.ua/profnavch/voucher.

