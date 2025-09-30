Live
Скільки ветеранів знайшли роботу на Харківщині, повідомили в ХОВА

Суспільство 14:39   30.09.2025
Вікторія Яковенко
Скільки ветеранів знайшли роботу на Харківщині, повідомили в ХОВА Фото: ХОВА

З початку року послугами Харківської обласної служби зайнятості скористалися 595 учасників бойових дій. З них 134 – уже забезпечені роботою, ще 30 – розпочали навчання за ваучерами.

«Нині програма охоплює 156 напрямків: 95 професій та 61 спеціальність. Держава фінансує навчання за ваучером у розмірі до 30 280 гривень. Відповідні курси можна проходити очно, дистанційно або за дуальною формою. Якщо вартість перевищує суму ваучера, різницю може доплатити роботодавець або сам ветеран», – повідомили у ХОВА.

Найбільш популярні на Харківщині спеціальності – у сфері медицини, психології, будівництва та цивільної інженерії, автомобільного транспорту. Серед професій – водій автотранспортних засобів, медичний технік, кухар, електрогазозварник, додали у ХОВА.

Отримати ваучер на навчання можуть:

  • ветерани та ветеранки;
  • особи віком 45+;
  • люди з інвалідністю;
  • внутрішньо переміщені особи;
  • звільнені з військової служби за певних умов;
  • особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок воєнної агресії;
  • особи, які зазнали поранень, контузій, каліцтва або захворювання внаслідок воєнних дій.

Подати заявку на ваучер можна у найближчому центрі зайнятості або онлайн на сайті Державної служби зайнятості: https://dcz.gov.ua/profnavch/voucher.

Читайте також: У ХОВА розповіли про новий проєкт для ВПО з інвалідністю

Автор: Вікторія Яковенко
