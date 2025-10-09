Робота в Харкові в IT і не тільки: де чекають ветеранів і що пропонують 📹

Ярмарок можливостей в IT для ветеранів та ветеранок відбувся в Харкові 7 жовтня. Представники провідних компаній галузі тестували всіх охочих, аби визначити, яка спеціальність розкриє потенціал захисника повною мірою. Це – відправна точка для тих, хто хоче пов’язати життя з IT, але не має відповідного досвіду. Після має бути навчання за певним напрямком, для ветеранів воно безплатне. Для тих, кому з певних причин не підходить IT, є багато інших варіантів. Вакансії з перевагою для фахівців з військовим досвідом пропонують центр зайнятості та сайти з пошуку роботи. Усі можливості, які наразі є для захисників, МГ “Об’єктив” зібрала в одному репортажі.

Богдан Половинка, командир взводу БпАК роти вогневої підтримки 23-ї ОМБр

Хотілося б пов’язати своє життя з якоюсь професією із сектору ІТ. Це стрімко розвивається, це за ним майбутнє.

Кар’єрні можливості чинний військовий Богдан вивчає під час відпустки. З березня 2022 року він служив у піхоті 92-ї бригади, під час деокупації Харківщини під селом Волохів Яр отримав перше поранення. Після другого, якого зазнав на Луганщині, вивчився на офіцера і тепер керує операторами дронів.

Богдан Половинка, командир взводу БпАК роти вогневої підтримки 23-ї ОМБр

Був я молодшим сержантом, був заступником командира групи, керував особовим складом виконання бойових дій. За першою освітою я вчитель фізичної культури й тренер зі спортивної гімнастики. Працював вчителем, виховував підростаюче покоління. Але в мене з’явилася сім’я, і я зрозумів, що потрібно її годувати. То я пішов працювати на машинобудівне підприємство в сільгоспсфері. Був на посаді “завідувач складу”.

Тестування, яке Богдан проходить на ярмарку можливостей в IT, підтверджує: робота з людьми та керівництво – це його.

Богдан Половинка, командир взводу БпАК роти вогневої підтримки 23-ї ОМБр

На 11 балів Project Manager або People Manager – HR.

IT-компанії тестують усіх ветеранів, які шукають роботу. Конкретних вакансій одразу не пропонують.

Марина Логвінова, рекрутерка компанії SevenPro

Ось наш гайд по професіях. Їх дуже багато, як ви бачите. І тут про кожну позицію. Наприклад, девелопмент, які якості у вас мають бути. Також сильні, слабкі сторони, виклики, з якими ви можете стикнутися. І можливості. Багато. І тестування, і аналітика, і дизайн, і інфраструктура, кібербезпека дуже зараз актуальна.

Так само представниці компанії допомагають визначитися з професією Павлу, якого підтримує кохана Наталя.

Павло, ветеран

Був на всіх фронтах, майже вісім років. Отримав поранення на Харківщині в тому році, в серпні.

Найближчі плани – реабілітація та консультація щодо протезування.

Павло, ветеран

Ці плани зроблю, а потім вже буду йти навчатися на маркетинг. Хочеться, звісно, вивчитися, отримати професію, отримати роботу. Життя продовжується, далі треба кудись рухатися.



Ярмарок можливостей зібрав понад 20 компаній та кар’єрних консультантів. Подія відбулася в межах проєкту Veterans2Tech від Kharkiv IT Cluster.

Ольга Шаповал, виконавча директорка Kharkiv IT Cluster

У жовтні-місяці йде завершення проєкту. До програми було долучено сотні ветеранів. Вони отримали як індивідуальні консультації, так і пройшли різні заходи, пройшли кар’єрні майстер-класи. Можу сказати також, що це не завершення програми. Тобто проєкт за фінансування донорів завершується, але не завершується сама програма RazomTech. Тому на сайті Kharkiv IT Cluster в будь-який момент ветерани зможуть пройти профорієнтаційне опитування. Вони також зможуть піти на сайті Kharkiv IT Cluster на агрегатор курсів для ветеранів і подивитися, які курси зараз запропоновані по всій Україні, податися на ці курси, пройти та стати на крок ближче до омріяної роботи.

Ще одна реальна можливість працевлаштуватися не просто в IT-сфері, а в компанії-гіганті EPAM, – це пройти їхні власні курси. Основна фокус-група – випускники вишів, але окремо діє програма «ІТ для ветеранів».

Денис Гриньов, керівник освітніх програм в ЕРАМ Україна, віцепрезидент з освітніх питань в Асоціації ІТ України

Розробка на боті бекенду, це Java, Python, розробка фронтенду, це JavaScript, це Cloud DevOps-напрямок, це напрямок тестування. Це бізнес-аналіз, це UX-дизайн. Це нові напрямки, пов’язані з Security й інші, це Mobile-розробка.

У жовтні розпочав навчання вже п’ятий набір, це близько 60 захисників. Ці курси безоплатні.

Денис Гриньов, керівник освітніх програм в ЕРАМ Україна, віцепрезидент з освітніх питань в Асоціації ІТ України

Це нелегко, після цього стати частиною IT-галузі, в нас трошки менш як 10 людей на сьогодні. Але є історії успіху. Я хочу підкреслити, що програма “IT для ветеранів”, вона для самих початківців. Має пройти певний час, близько 12 місяців як мінімум, щоб хоча б мати якісь початкові знання, які необхідні інженеру, який може працювати в компанії. Програма “IT для ветеранів” не закінчується просто цією програмою. Далі йдуть нові програми.

Чому компанія вкладає ресурс в навчання ветеранів?

Денис Гриньов, керівник освітніх програм в ЕРАМ Україна, віцепрезидент з освітніх питань в Асоціації ІТ України

Ми по-іншому не можемо. У мене телефон в кишені й на заставці мій син, який зараз з ЗСУ, він в Силах оборони. Я не уявляю, як взагалі можна не робити таких програм.

Деякі захисники цікавляться, як їм розпочати або розширити власний бізнес. Тут на допомогу приходить центр зайнятості.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Ми пропонуємо гранти на розвиток власної справи. Сьогодні розмір такого гранту складає до 1 мільйона гривень. Грант може взяти як учасник бойових дій, так і член сім’ї, подружжя. І ми виступили з ініціативою, сподіваюся, найближчим часом ця ініціатива буде підтримана урядом, щодо збільшення розміру гранту, зокрема, для учасників бойових дій до 1,5 мільйона гривень.

Також учасники бойових дій можуть безплатно опанувати одну з робітничих спеціальностей у центрах профтехосвіти.

Олександр Котуков, директор Харківського обласного центру зайнятості

Сьогодні це 156 професій і спеціальностей. І якщо брати останні новини, то додана професія демінера, яка має попит саме серед ветеранів. Відрізняється від сапера тим, що демінер показує, де є мінування, а сапер вже розміновує. Він визначає ці зони й позначає їх певними позначками, що саме там є міни.

Щонайменше 1200 ветеранів з різних областей знайшли роботу через портал Work.ua. Там створили базу захисників, наразі в ній 10,5 тисячі людей. І окремо – вакансій з перевагою для фахівців з військовим досвідом.

Анастасія Розлуцька, керівниця проєкту “Назустріч” від Work.ua

Не існує вакансій для ветеранів. Вакансію можна надавати фахівцям з військовим досвідом. З перевагою. Оце важливо комунікувати. Ми не наймаємо соціальний статус на роботу. Ми наймаємо фахівців з військовим досвідом. Сьогодні таких вакансій 7 тисяч. Звісно, на ринку праці загалом найбільше робітничих та виробничих спеціальностей. І з перевагою для ветеранів також цих вакансій найбільше. Транспорт і логістика, продаж та безпека й охорона. IT спеціальності також є.

Обласний центр зайнятості на початку жовтня пропонував майже 3,5 тисячі вакансій на Харківщині. По Україні ж загалом їх понад 200 тисяч.