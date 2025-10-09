Робота в Харкові та області: вакансії із зарплатою від 17 до 120 тисяч гривень

Станом на 9 жовтня в Харківській області актуальні 3098 вакансій, повідомили у ХОВА з посиланням на дані обласної служби зайнятості.

Рейтинг цього тижня очолює вакансія радіотелефоніста із зарплатою 120 тисяч гривень. Юрисконсульт матиме 50 тисяч, а електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах – 40 тисяч.

Інженер з проєктно-кошторисної роботи зароблятиме 35 тисяч, представник торгівельний – 33 тисячі, тракторист – 29500, фахівець із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб – 25 тисяч, водій навантажувача – 24950, фармацевт клінічний – 20 тисяч, а акумуляторник – 17 тисяч.

З повним переліком актуальних вакансій можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття можна звернутися на «гарячу лінію» обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 08:30 до 17:00 за телефоном: 0800 219 729.

Нагадаємо, президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак в інтерв’ю МГ «Об’єктив» інформував, що підприємства намагаються повернути на роботу людей віку 60+. При цьому серед молоді є відтік, в тому числі – і через дозвіл виїзду за кордон чоловікам 18-22 років.