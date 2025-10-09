Live
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 120 тысяч гривен

Общество 14:44   09.10.2025
Виктория Яковенко
Работа в Харькове и области: вакансии с зарплатой от 17 до 120 тысяч гривен Фото: ХОВА

По состоянию на 9 октября в Харьковской области актуальны 3098 вакансий, сообщили в ХОВА со ссылкой на данные областной службы занятости.

Рейтинг этой недели возглавляет вакансия радиотелефониста с зарплатой 120 тысяч гривен. У юрисконсульта будет 50 тысяч, а у электросварщика на автоматических и полуавтоматических машинах – 40 тысяч.

Инженер по проектно-сметной работе будет зарабатывать 35 тысяч, торговый представитель – 33 тысячи, тракторист – 29500, специалист по сопровождению ветеранов войны и демобилизованных лиц – 25 тысяч, водитель погрузчика – 24950, фармацевт клинический – 20 тысяч, а аккумуляторщик – 17 тысяч.

С полным перечнем актуальных вакансий можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы можно обратиться на горячую линию областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 08:30 до 17:00 по телефону: 0800 219 729.

Напомним, президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в интервью МГ «Объектив» информировал, что предприятия пытаются вернуть на работу людей возраста 60+. При этом среди молодежи «есть отток», в том числе – из-за разрешения выезда за границу мужчинам 18-22 лет.

Читайте также: «Бронь» в КП для уклонистов: в Харькове подозревают депутата горсовета

Автор: Виктория Яковенко
