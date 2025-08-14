Харківські айтівці просять дати їм можливість їздити за кордон (відео)

Критичним моментом для IT-галузі є те, що зареєстровані як ФОПи айтівці, яких на Харківщині 70%, не можуть їздити у відрядження за кордон на зустрічі із клієнтами та замовниками, розповіла в інтерв’ю МГ «Об’єктив» виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

“Четвертий рік війни, а в нас все ще не врегульовано, щоб люди могли їздити за кордон і повертатися, а в технологічній галузі переважно чоловіки працюють, – констатує Шаповал. – Їм треба спілкуватися з клієнтами. Якщо під час COVID-19 вони могли по Zoom поспілкуватися, зараз всі працюють вже в офлайні. Вже ніхто не розуміє, коли ти намагаєшся з Харкова їм пояснити, що в мене тут все добре, ми працюємо. Це дуже важко. І ми продовжуємо на цьому наполягати. Звичайно, ніхто не каже, що відкриймо кордони безконтрольно, щоб люди не поверталися, але точно є механізми. Можна зробити, щоб люди у відрядження могли їхати, повертатися і привозити гроші для економіки, виплачувати тут податки. Від цього країна і наша обороноздатність тільки виграють. Цей момент дуже критично відбивається на розвитку технологічних галузей”.

За словами виконавчої директорки Kharkiv IT Cluster, цю потребу айтівців підтримують представники і національної, і регіональної влади, проте питання досі не вирішене.

“Зараз зміна уряду… У нас була вже зустріч з міністром економіки, паном Соболєвим. Будемо ще порушувати питання, повторювати, продовжувати. Бо нам кажуть, наприклад, про бронювання. Кажуть, ну можна ж забронювати людину і їздити за кордон, але десь в нас 40-50% галузі за різними оцінками – це приватні підприємці, ФОПи, які працюють напряму із закордонними замовниками. У них немає тут юридичної особи, яка може бути визнана критичною, за цими механізмами складними пройти. Це малий бізнес, вони не можуть забронюватися. Відповідно, вони їздити нікуди не можуть. Але вони так само сплачують податки, як і компанії. Це дуже важливий елемент, тому що це пережитки Радянського Союзу. Бо ця система бронювання, вона нам дісталася з Радянського Союзу, а тоді ж була кримінальна стаття – бути підприємцем. Дуже прикро, що на четвертий рік війни ми досі не можемо або дати відрядження з прозорим механізмом повернення, або дати можливість бронювання для фізичних осіб-підприємців”, – говорить Шаповал.

На Харківщині ФОПів серед усіх айтівців — приблизно 70%, уточнила вона.

Нагадаємо, влітку 2025-го, на четвертий рік повномасштабної війни, на державному рівні пообіцяли розробити економічні преференції для прифронтових міст та регіонів. Про це йшлося на зустрічах підприємців Харкова з головою комітету ВР Данилом Гетманцевим та президентом Володимиром Зеленським – 25 червня та 4 серпня відповідно.