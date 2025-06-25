Терехов просит преференций для прифронтового бизнеса: что уже пообещали в Раде

Предоставить преференции предпринимателям из Харькова, Сум, Запорожья, Херсона, Днепра и с других прифронтовых территорий просит государство мэр Игорь Терехов.

Об этом городской глава сказал на встрече предпринимателей Харькова с главой комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, пишет пресс-служба мэрии.

Терехов подчеркнул, что малый, средний и крупный бизнес поддерживают жизнедеятельность городов, предоставляя рабочие места местным жителям.

«Сегодня эти регионы — форпост Украины. Мы отдаем очень много в этой войне! И государство должно компенсировать хотя бы частично то, что люди с этих территорий теряют ежедневно. Бизнес нуждается в налоговых льготах, страховании военных рисков, улучшении кредитных условий. Я благодарен президенту Владимиру Зеленскому и правительству, которые поддержали инициативу отменить местные налоги и сборы в Харькове. И мы будем пролонгировать это решение. Но есть еще очень много актуальных вопросов, в которых бизнесу нужна помощь государства. В частности, нам необходимо победить в борьбе за внутренних и внешних инвесторов, чтобы не мешать работе предприятий, а наоборот — всесторонне способствовать их развитию», — сказал мэр.

Гетманцев выразил готовность разработать программы помощи бизнесу на государственном уровне в сжатые сроки.

«Прифронтовые города защищают всю Украину от врага. Поэтому мы обязаны предусмотреть для них преференции, создать все условия, чтобы бизнес там не прекращал работу. Теперь будем динамично разрабатывать конкретные направления, чтобы создать специальный правовой, налоговый и экономический режимы для этих регионов», — заверил Гетманцев.