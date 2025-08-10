Харьков вскоре станет умнее: что такое Smart City, объяснили айтишники (видео)

Стратегия умного города, которую разрабатывает для Харькова компания «Deloitte», может начать действовать до конца текущего года, рассказала в интервью МГ “Объектив” исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

“Умный город — это город, который думает о том, как ему жить, — пояснила Шаповал. — Который не живет, просто как течет вода и ты плывешь по течению, а думает, что тебе сделать для того, чтобы твои жители были в безопасности, с достойной работой, с высоким вознаграждением. Что сделать, чтобы уровень образования был на достойном уровне, уровень медицины. И как здесь можно использовать различные IT-технологии. И это фактически стратегия умного города. Она и об экономике: кто должен работать, какие должны быть производства, какое должно быть технологическое сопровождение. Она и об инфраструктуре, критической инфраструктуре. Как нам сделать так, чтобы Харьков не боялся обстрелов, не боялся оказаться в блэкауте, оказаться без топлива, без воды. Это все помогают делать также технологические решения. В ней есть конкретные проекты, которые будут запускаться в Харькове”.

По словам Шаповал, одним из примеров этого проекта является ситуационный центр, который работает в городе с февраля. Еще один пример — так называемая концепция 15-минутного города.

“Чтобы ты благодаря тому, что есть умное регулирование трафика, за которым фактически следит искусственный интеллект, переключает эти светофоры, ты не стоял в тех пробках. Все это можно делать с помощью технологий, и людям становится более комфортно и безопаснее. Потому что, когда, например, у людей есть большое количество оружия, сейчас нужно следить за всем этим. Есть видеонаблюдение, которое следит. И все в городе знают, что в этом городе, если совершить преступление, оно будет раскрыто в течение нескольких минут. Потому что система за этим наблюдает, а системе нельзя дать взятку”, — говорит исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.

Она пояснила, что реализация различных проектов Smart City в Харькове началась еще в 2018 году, то есть это постоянный процесс.

“Много разных проектов было реализовано. На темпы реализации негативно повлиял сначала COVID, затем полномасштабное вторжение. Но при этом сейчас есть эта стратегия, о которой говорит мэр, ее разрабатывает Deloitte — это компания так называемой «большой четверки». Это топ мировых компаний, которые разрабатывают стратегии. Вот они разрабатывают для лучших городов мира. И Харьков будет первым городом в Украине, для которого такая стратегия будет разработана компанией такого высокого уровня”, — утверждает Шаповал.

Она уточнила, что Deloitte самостоятельно финансирует разработку стратегии, а Kharkiv IT Cluster выступает экспертом.

“Мы привлекаем компании, потому что наши компании фактически строят эти умные города по всему миру. И здесь они заинтересованы не столько в том, чтобы сделать бизнес на Smart City, они заинтересованы, чтобы город видел лучшие практики развития Smart City, как в Нью-Йорке, в Барселоне, в Тель-Авиве и в других городах”, — говорит исполнительный директор Kharkiv IT Cluster.

По ее данным, стратегия начнет действовать “буквально в конце этого года”.

“Это не стратегия, которая будет после победы, может когда-нибудь. Нет, это стратегия, которая здесь и сейчас, потому что это не после победы, это для победы должно быть. Город должен объединяться, быть умным, потому что иначе мы не победим”, — уверена Шаповал.