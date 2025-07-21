Smart City в Харькове: в чем суть стратегии, объяснили в мэрии
Харьков формирует стратегию «Smart City». В горсовете подчеркнули — «это не только о гаджетах и сенсорах».
Стратегию разрабатывают совместно с международной компанией «Deloitte». В процесс вовлечены структурные подразделения ХГС, коммунальные учреждения и организации, а также Kharkiv IT Cluster.
«Эксперты продолжают проводить детальный анализ потребностей города, формируют видение развития ключевых сфер и разрабатывают четкую дорожную карту изменений. Финальную стратегию представят публично. Тем временем уже активно разрабатываются инвестиционные проекты в сфере Smart City – от smart-остановок и систем видеоаналитики до подключенных датчиков в домах, энергосбережения, безопасных укрытий и smart-зон отдыха с Wi-Fi», — пресс-служба мэрии привела примеры того, что планируется.
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По заявлению чиновников, новая стратегия будет — «о городе, где комфорт, безопасность и удобство становятся стандартом повседневной жизни».
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- • Дата публикации материала: 21 июля 2025 в 14:38;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьков формирует стратегию «Smart City». В горсовете подчеркнули — «это не только о гаджетах и сенсорах»".