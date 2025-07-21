Smart City в Харькове: в чем суть стратегии, объяснили в мэрии

Харьков формирует стратегию «Smart City». В горсовете подчеркнули — «это не только о гаджетах и сенсорах».

Стратегию разрабатывают совместно с международной компанией «Deloitte». В процесс вовлечены структурные подразделения ХГС, коммунальные учреждения и организации, а также Kharkiv IT Cluster.

«Эксперты продолжают проводить детальный анализ потребностей города, формируют видение развития ключевых сфер и разрабатывают четкую дорожную карту изменений. Финальную стратегию представят публично. Тем временем уже активно разрабатываются инвестиционные проекты в сфере Smart City – от smart-остановок и систем видеоаналитики до подключенных датчиков в домах, энергосбережения, безопасных укрытий и smart-зон отдыха с Wi-Fi», — пресс-служба мэрии привела примеры того, что планируется.

По заявлению чиновников, новая стратегия будет — «о городе, где комфорт, безопасность и удобство становятся стандартом повседневной жизни».