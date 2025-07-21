Smart City в Харкові: у чому суть стратегії, пояснили в мерії

Харків формує стратегію “Smart City”. У міськраді наголосили – “це не тільки про гаджети та сенсори”.

Стратегію розробляють спільно із міжнародною компанією “Deloitte”. До процесу залучені структурні підрозділи ХМР, комунальні установи та організації, а також Kharkiv IT Cluster.

“Експерти продовжують проводити детальний аналіз потреб міста, формують бачення розвитку ключових сфер та розробляють чітку дорожню карту змін. Фінальну стратегію представлять публічно. Тим часом вже активно розробляються інвестиційні проєкти у сфері Smart City — від smart-зупинок і систем відеоаналітики до підключених датчиків в будинках, енергоощадження, безпечних укриттів і smart-зон відпочинку з Wi-Fi”, – пресслужба мерії навела приклади того, що планують.

За заявою чиновників, нова стратегія буде – “про місто, де комфорт, безпека та зручність стають стандартом повсякденного життя”.