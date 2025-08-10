Харків невдовзі стане розумнішим: що таке Smart City, пояснили айтівці (відео)
Стратегія розумного міста, яку розробляє для Харкова компанія “Deloitte”, може почати діяти до кінця поточного року, розповіла в інтерв’ю МГ “Об’єктив” виконавча директорка Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.
“Розумне місто – це місто, яке думає про те, як йому жити, – пояснила Шаповал. – Яке не живе, знаєте, просто як тече вода і ти пливеш за течією, а думаєш, що тобі зробити для того, щоб твої мешканці були в безпеці, з гідною роботою, з високою винагородою. Що зробити, щоб рівень освіти у твоєму місті був на гідному рівні, рівень медицини. І як тут можна використовувати різні IT-технології. І оце є фактично стратегія розумного міста. Вона і про економіку: хто має працювати, які мають бути виробництва, який має бути технологічний супровід. Вона і про інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Як нам зробити так, щоб Харків не боявся обстрілів, не боявся опинитися в блекауті, опинитися без палива, без води. Це все допомагають робити також технологічні рішення. У ній є конкретні проєкти, які будуть запускатися в Харкові”.
За словами Шаповал, одним із прикладів цього проєкту є ситуаційний центр, який працює у місті з лютого. Ще один приклад – так звана концепція 15-хвилинного міста.
“Щоб ти завдяки тому, що є розумне регулювання трафіку, що за цим фактично слідкує штучний інтелект, перемикає ці світлофори, ти не стояв у тих заторах. Це все можливо робити з технологіями, і людям стає більш комфортно чи більш безпечно. Бо коли, наприклад, є велика кількість зброї у людей, зараз треба слідкувати за цим всім. Є відеоспостереження, яке слідкує. І всі в місті знають, що в цьому місті, якщо скоїти злочин, він буде розкритий протягом хвилин. Бо система за цим спостерігає, а системі не можна дати хабаря”, – говорить виконавча директорка Kharkiv IT Cluster.
Вона пояснила, що реалізація різних проєктів Smart City у Харкові розпочалася ще у 2018 році, тобто це постійний процес.
“Багато проєктів різних було реалізовано. На темпи реалізації негативно повпливав COVID спочатку, потім повномасштабне вторгнення. Але при цьому зараз є ця стратегія, про яку каже мер, її розробляє Deloitte – це компанія так званої “великої четвірки”. Це топ світових компаній, які розробляють стратегії. От вони розробляють для найкращих міст світу. І Харків буде першим містом в Україні, для якого така стратегія буде розроблена компанією такого високого рівня”, – стверджує Шаповал.
Вона уточнила, що Deloitte самостійно фінансує розробку стратегії, а Kharkiv IT Cluster виступає експертом.
“Ми долучаємо компанії, бо наші компанії фактично будують ці розумні міста по всьому світу. І тут вони зацікавлені не стільки в тому, щоб зробити бізнес на Smart City, вони зацікавлені, щоб місто бачило кращі практики розбудови Smart City, як у Нью-Йорку, в Барселоні, в Тель-Авіві й в інших містах”, – говорить виконавча директорка Kharkiv IT Cluster.
За її даними, стратегія почне діяти “буквально в кінці цього року”.
“Це не стратегія, яка буде після перемоги, може колись. Ні, це стратегія, яка тут і зараз, бо це не після перемоги, це для перемоги має бути. Місто має гуртуватися, бути розумним, бо інакше ми не переможемо”, – впевнена Шаповал.
