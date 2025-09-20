Live
Украинцам предлагают поделиться уникальными историями и получить награду

Общество 11:19   20.09.2025
Николь Костенко-Лагутина
Украинцам предлагают поделиться уникальными историями и получить награду Фото: ХОВА

В Украине стартовала национальная премия «Семья для каждого ребенка. Better Care Awards», передают в пресс-службе ХОВА. Ее участникам обещают вручить награду. 

«Впервые в Украине будут награждать тех, кто меняет жизнь детей к лучшему в сфере защиты прав, поддержки семей и инклюзии», – объяснили в ХОВА.

Получить премию могут и жители Харьковщины, поделившись уникальными историями, которые могут стать примером для всей страны.

«Инициативу реализуют Фонд Елены Зеленской, Координационный центр развития семейного воспитания и ухода за детьми в партнерстве с ЮНИСЕФ, а также Центр социальных изменений и поведенческой экономики», – говорится в сообщении.

Принять участие могут активные жители региона, а также представители громад, бизнеса или инициатив. Историю ждут от тех, кто которые помогают многодетным семьям, развивают инклюзию и создают безопасную и благоприятную среду для детей.

Заявки на участие можно отправлять до 19 октября по этой ukraineforeverychild.org.ua/bca.

С подробностями про награду можно ознакомиться здесь.

Читайте также: Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько

Автор: Николь Костенко-Лагутина
