Украинцам предлагают поделиться уникальными историями и получить награду
В Украине стартовала национальная премия «Семья для каждого ребенка. Better Care Awards», передают в пресс-службе ХОВА. Ее участникам обещают вручить награду.
«Впервые в Украине будут награждать тех, кто меняет жизнь детей к лучшему в сфере защиты прав, поддержки семей и инклюзии», – объяснили в ХОВА.
Получить премию могут и жители Харьковщины, поделившись уникальными историями, которые могут стать примером для всей страны.
«Инициативу реализуют Фонд Елены Зеленской, Координационный центр развития семейного воспитания и ухода за детьми в партнерстве с ЮНИСЕФ, а также Центр социальных изменений и поведенческой экономики», – говорится в сообщении.
Принять участие могут активные жители региона, а также представители громад, бизнеса или инициатив. Историю ждут от тех, кто которые помогают многодетным семьям, развивают инклюзию и создают безопасную и благоприятную среду для детей.
Заявки на участие можно отправлять до 19 октября по этой ukraineforeverychild.org.ua/bca.
С подробностями про награду можно ознакомиться здесь.
Читайте также: Жители Харьковщины получат единоразовую помощь – кто и сколько
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Украинцам предлагают поделиться уникальными историями и получить награду»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 20 сентября 2025 в 11:19;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Украине стартовала национальная премия «Семья для каждого ребенка. Better Care Awards», передают в пресс-службе ХОВА. Ее участникам обещают вручить награду. ".