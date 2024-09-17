Главного спасателя Купянска наградят знаком «За заслуги перед Харьковщиной»

В Харьковском облсовете приняли решение ко Дню спасателя наградить начальника Купянского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Вадима Кияшко Знаком почета «За заслуги перед Харьковщиной».

Решение утвердила постоянная комиссия по антикоррупционной и регуляторной политике, законности, борьбе с преступностью, регламенту и местному самоуправлению, сообщила пресс-служба облсовета.

«В Харьковский областной совет обратилось руководство ГУ ГСЧС в Харьковской области с ходатайством отметить по случаю Дня спасателя Украины Вадима Кияшко – за проявленное мужество, самоотверженность, добросовестное исполнение служебных обязанностей. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Вадим Кияшко всегда находился на вверенной ему территории в Купянском районе. Проявляет мужество при выполнении служебных обязанностей, руководит процессом тушения пожаров, возникающих в результате вражеских обстрелов, рискует собственной жизнью и неоднократно попадал под повторные вражеские обстрелы», – проинформировала депутатов управляющий делами исполнительного аппарата областного совета Оксана Малышева.

Сам Вадим Кияшко в видео, которое публиковала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области еще в 2023 году, говорил: «Все мои подчиненные – морально стойкие люди, они знали, куда пришли, зачем пришли. И мы служим у себя, на родной Купянщине, – для себя, для своих семей, для родных и знакомых, для купянчан».