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Главного спасателя Купянска наградят знаком «За заслуги перед Харьковщиной»

Общество 09:21   17.09.2024
Оксана Горун
Главного спасателя Купянска наградят знаком «За заслуги перед Харьковщиной» Скриншот

В Харьковском облсовете приняли решение ко Дню спасателя наградить начальника Купянского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Вадима Кияшко Знаком почета «За заслуги перед Харьковщиной».

Решение утвердила постоянная комиссия по антикоррупционной и регуляторной политике, законности, борьбе с преступностью, регламенту и местному самоуправлению, сообщила пресс-служба облсовета.

«В Харьковский областной совет обратилось руководство ГУ ГСЧС в Харьковской области с ходатайством отметить по случаю Дня спасателя Украины Вадима Кияшко – за проявленное мужество, самоотверженность, добросовестное исполнение служебных обязанностей. С начала полномасштабного вторжения рф в Украину, Вадим Кияшко всегда находился на вверенной ему территории в Купянском районе. Проявляет мужество при выполнении служебных обязанностей, руководит процессом тушения пожаров, возникающих в результате вражеских обстрелов, рискует собственной жизнью и неоднократно попадал под повторные вражеские обстрелы», – проинформировала депутатов управляющий делами исполнительного аппарата областного совета Оксана Малышева.

Сам Вадим Кияшко в видео, которое публиковала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области еще в 2023 году, говорил: «Все мои подчиненные – морально стойкие люди, они знали, куда пришли, зачем пришли. И мы служим у себя, на родной Купянщине, – для себя, для своих семей, для родных и знакомых, для купянчан».

Читайте также: День спасателя: как работают спасатели в Харькове, показал мэр (видео)

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 17 сентября 2024 в 09:21;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковском облсовете приняли решение ко Дню спасателя наградить начальника Купянского районного управления ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Вадима Кияшко Знаком почета «За заслуги перед Харьковщиной»".