Головного рятівника Куп’янська нагородять “За заслуги перед Харківщиною”
У Харківській облраді ухвалили рішення до Дня рятівника нагородити начальника Куп’янського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області Вадима Кіяшка Знаком пошани “За заслуги перед Харківщиною”.
Рішення затвердила постійна комісія з антикорупційної та регуляторної політики, законності, боротьби зі злочинністю, регламенту та місцевому самоврядуванню, повідомила пресслужба облради.
“До Харківської обласної ради звернулося керівництво ГУ ДСНС в Харківській області з клопотанням щодо відзначення з нагоди Дня рятівника України Вадима Кіяшка – за проявлену мужність, самовідданість, сумлінне виконання службових обов’язків. Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, Вадим Кіяшко завжди знаходився на ввіреній йому території в Куп’янському районі. Проявляє мужність при виконанні службових обов’язків, керує процесом гасіння пожеж, які виникають внаслідок ворожих обстрілів, ризикує власним життям та неодноразово потрапляв під повторні ворожі обстріли”, – поінформувала депутатів керуюча справами виконавчого апарату обласної ради Оксана Малишева.
Сам Вадим Кіяшко у відео, яке публікувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області ще у 2023 році, казав: “Усі мої підлеглі – морально стійкі люди, вони знали, куди прийшли, навіщо прийшли. І ми служимо у себе, на рідній Куп’янщині – для себе, для своїх сімей, для рідних та знайомих, для куп’янчан”.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Вересня 2024 в 09:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській облраді ухвалили рішення до Дня рятівника нагородити начальника Куп’янського районного управління ГУ ДСНС України в Харківській області Вадима Кіяшка Знаком пошани “За заслуги перед Харківщиною”".