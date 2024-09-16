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День рятівника: як працюють рятувальники в Харкові, показав мер (відео)

Суспільство 09:30   16.09.2024
Оксана Горун
День рятівника: як працюють рятувальники в Харкові, показав мер (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов напередодні Дня рятувальника, який відзначають 17 вересня, опублікував відеовітання співробітникам ДСНС. У ньому мер показав, як за умов нескінченних російських обстрілів працюють надзвичайники.

Кожного дня ви приймаєте сотні дзвінків від людей, які благають про допомогу. І кожного дня, щохвилини, ви поспішаєте до них. Бо ви – їхня остання надія. У вогні, у воді, під завалами, у затиснутих автомобілях, під обстрілами, під звуки повітряних сирен, під пекучим сонцем, у лютий мороз, на полях та на подвір’ях, у мирний і воєнний час, 24/7, 365 днів на рік ви стоїте на варті порятунку. Як би вам не було важко, знаєте, що найголовніше – зберегти життя людей. Бути героями – для вас, звичайна буденність. Ваші подвиги вражають, надихають, мотивують. І під час війни ви довели, що для вас немає неможливого. Навіть коли для того, щоб врятувати чуже життя, треба ризикнути своїм. Дякую кожному і кожній за вашу хоробрість, незламність та відданість рідному Харкову“, – звернувся мер до рятувальників.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2024 в 09:30;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов напередодні Дня рятувальника, який відзначають 17 вересня, опублікував відеовітання співробітникам ДСНС. У ньому мер показав, як за умов нескінченних російських обстрілів працюють надзвичайники".