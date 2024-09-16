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День спасателя: как работают спасатели в Харькове, показал мэр (видео)

Общество 09:30   16.09.2024
Оксана Горун
День спасателя: как работают спасатели в Харькове, показал мэр (видео) Скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов накануне Дня спасателя, который отмечают 17 сентября, опубликовал видео — поздравление сотрудникам ГСЧС. В нем мэр показал, как в условиях бесконечных российских обстрелов работают чрезвычайники.

«Каждый день вы принимаете сотни звонков от людей, умоляющих о помощи. И каждый день, ежеминутно, вы спешите к ним. Потому что вы – их последняя надежда. В огне, в воде, под завалами, в зажатых автомобилях, под обстрелами, под звуки воздушных сирен, под палящим солнцем, в лютый мороз, на полях и во дворах, в мирное и военное время, 24/7, 365 дней в году вы стоите на страже спасения. Как бы вам ни было тяжело, знаете, что самое главное – сохранить жизнь людей. Быть героями – для вас обыденность. Ваши подвиги поражают, вдохновляют, мотивируют. И во время войны вы доказали, что для вас нет невозможного. Даже когда для того, чтобы спасти чужую жизнь, надо рискнуть своей. Спасибо каждому и каждой за вашу храбрость, несокрушимость и преданность родному Харькову», — обратился мэр к спасателям.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 16 сентября 2024 в 09:30;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов накануне Дня спасателя, который отмечают 17 сентября, опубликовал видео — поздравление сотрудникам ГСЧС. В нем мэр показал, как в условиях бесконечных российских обстрелов работают чрезвычайники".