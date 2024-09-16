День спасателя: как работают спасатели в Харькове, показал мэр (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов накануне Дня спасателя, который отмечают 17 сентября, опубликовал видео — поздравление сотрудникам ГСЧС. В нем мэр показал, как в условиях бесконечных российских обстрелов работают чрезвычайники.

«Каждый день вы принимаете сотни звонков от людей, умоляющих о помощи. И каждый день, ежеминутно, вы спешите к ним. Потому что вы – их последняя надежда. В огне, в воде, под завалами, в зажатых автомобилях, под обстрелами, под звуки воздушных сирен, под палящим солнцем, в лютый мороз, на полях и во дворах, в мирное и военное время, 24/7, 365 дней в году вы стоите на страже спасения. Как бы вам ни было тяжело, знаете, что самое главное – сохранить жизнь людей. Быть героями – для вас обыденность. Ваши подвиги поражают, вдохновляют, мотивируют. И во время войны вы доказали, что для вас нет невозможного. Даже когда для того, чтобы спасти чужую жизнь, надо рискнуть своей. Спасибо каждому и каждой за вашу храбрость, несокрушимость и преданность родному Харькову», — обратился мэр к спасателям.