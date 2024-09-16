Сегодня 16 сентября: какой праздник и день в истории

16 сентября — День Лозовой. В 2022-м «Kraken» заявил о форсировании Оскола и освобождении левобережной части Купянска. В 2000-м исчез журналист Георгий Гонгадзе. В 1998-м в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари». В 1987-м подписали Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. В 1975-м Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. В 1930-м Польское правительство начало пацификацию на Галичине. В 1810-м независимость провозгласила Мексика. А в 1658-м гетман Выговский подписал Гадячский договор с Речью Посполитой.

Праздники и памятные даты 16 сентября

16 сентября в Украине – День города Лозовая в Харьковской области.

В мире – Международный день охраны озонового слоя, Международный день науки, технологий и инноваций для Юга.

Также отмечают: День работающих родителей, День рождения Джульетты, День «Play-Doh», Международный день идентификации.

16 сентября в истории

16 сентября 1658 года гетман Украины Иван Выговский заключил с Речью Посполитой Гадячский договор. Подробнее.

16 сентября 1810 года Мексика провозгласила независимость от Испании. Подробнее.

16 сентября 1930 года польское правительство начало пацификацию («умиротворение») украинцев в Восточной Галичине. Подробнее.

16 сентября 1975 года Папуа — Новая Гвинея провозгласила независимость от Австралии. Подробнее.

16 сентября 1987 года страны мира подписали один из самых действенных международных договоров – Монреальский протокол о защите озонового слоя Земли. Подробнее.

16 сентября 1998 года в Париже состоялась премьера мюзикла «Нотр-Дам де Пари» по роману Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Мюзикл, переведенный на большое количество языков мира, попал в Книгу Рекордов Гиннесса как «наибольший успех в первый год работы». А одну из его ведущих композиций – «Belle» – признали «Песней года» во Франции и номинировали на «Песню века». Работа над мюзиклом длилась пять лет. Еще в 1993-м Люк Пламондон сочинил приблизительное либретто на 30 песен и показал его композитору Риккардо Коччанте. Первой написали самую известную из песен мюзикла — «Belle». А за восемь месяцев до премьеры для промо спектакля выпустили диск со студийными записями шестнадцати его главных песен. Несмотря на то, что мюзикл ассоциируется с Францией, где и состоялась премьера, большинство его актеров – звезды Канады: Даниэль Лавуа (Фролло), Брюно Пельтье (поэт Гренгуар), Люк Мервиль (Клопен).

Главная роль досталась также канадцу, однако на тот момент совершенно неизвестному певцу Пьеру Гарану, выступавшему по барам и ресторанам. Он стал Квазимодо, исполнив партию, которую композитор изначально писал для себя. Эта роль сделала Пьера звездой – и сейчас он известен под псевдонимом Гару.

16 сентября 2000 года живым в последний раз видели журналиста и основателя интернет-издания «Украинская правда» Георгия Гонгадзе. Подробнее.

16 сентября 2002 года началась активная фаза всеукраинской акции гражданского неповиновения «Восстань, Украина!» Подробнее.

16 сентября 2022 года командир батальона «Азов» в составе спецподразделения ГУР «Kraken» Сергей Величко («Чили») заявил о форсировании реки Оскол и освобождении левобережной части Купянска.

Церковный праздник 16 сентября

16 сентября христиане в Украине чтят память великомученицы Евфимии Всехвальной. Она была дочерью христиан. Пострадала за Христа в Халкидоне около 304 года. Местный правитель приказал всем жителям Халкидона явиться на языческий праздник и принести жертву идолу Арея. 49 христиан, решивших нарушить повеление правителя, скрывались в одном доме, где тайно проводили службу истинному Богу. Среди молящихся была и юная девушка Евфимия. Где находятся христиане, сообщили правителю, и их привели на судилище. В течение 19 дней мучеников подвергали пыткам, но никто из них не отрекся от веры в Христа. Тогда правитель отправил их на суд к самому императору Диоклетиану, но отделил младшую из мучеников — Евфимию, надеясь, что она, оставшись сама, не выдержит пыток. Однако она не сдалась. Девочку привязали к колесу с острыми ножами, которые при вращении отрезали куски тела. Она громко молилась, и колесо само собой остановилось. С неба сошел ангел и исцелил ребенка от ран. Тогда правитель приказал бросить девочку в печь, но два воина – Виктор и Сосфен, получившие такой приказ – увидели в пламени двух грозных ангелов. Тогда воины отказались выполнить приказ правителя и сами поверили в Христа и пошли на страдания. Их отдали в пищу зверям. Евфимия же осталась невредимой и в печи. Так – живой и целой – она выходила после многих пыток. Наконец ее осудили на поедание зверями в цирке. Перед казнью святая попросила, чтобы Бог дал ей умереть. Ни один из зверей, выпущенных на арену, не бросился на Евфимию. Лишь одна медведица нанесла ей небольшую рану на ноге. Из раны вытекла кровь, и Евфимия сразу умерла.

Народные приметы

Сухой и теплый день – к поздней зиме без сильных морозов.

Если в этот день гремит гром, то зима будет без снега.

Что нельзя делать 16 сентября

Нельзя лениться.

Нельзя ссориться, злиться, завидовать и сплетничать.

Неудачный день для того, чтобы начинать новое дело.