Сьогодні 16 вересня: яке свято та день в історії

16 вересня – День Лозової. У 2022-му “Kraken” заявив про форсування Осколу та звільнення лівобережної частини Куп’янська. У 2000-му зник журналіст Георгій Гонгадзе. У 1998-му в Парижі відбулася прем’єра мюзиклу “Нотр-Дам де Парі”. У 1987-му підписали Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. У 1975-му Папуа — Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії. У 1930-му Польський уряд почав пацифікацію на Галичині. У 1810-му незалежність проголосила Мексика. А в 1658-му гетьман Виговський підписав Гадяцький договір із Річчю Посполитою.

Свята та пам’ятні дати 16 вересня

16 вересня в Україні – День міста Лозова в Харківській області.

У світі – Міжнародний день охорони озонового шару, Міжнародний день науки, технологій та інновацій для Півдня.

Також відзначають: День батьків, які працюють, День народження Джульєтти, День «Play-Doh», Міжнародний день ідентифікації.

16 вересня в історії

16 вересня 1658 року гетьман України Іван Виговський уклав з Річчю Посполитою Гадяцький договір. Докладніше.

16 вересня 1810 року Мексика проголосила незалежність від Іспанії. Докладніше.

16 вересня 1930 року польський уряд розпочав пацифікацію (“умиротворення”) українців у Східній Галичині. Докладніше.

16 вересня 1975 року Папуа Нова Гвінея проголосила незалежність від Австралії. Докладніше.

16 вересня 1987 року країни світу підписали один із найдієвіших міжнародних договорів – Монреальський протокол про захист озонового шару Землі. Докладніше.

16 вересня 1998 року в Парижі відбулася прем’єра мюзиклу “Нотр-Дам де Парі” за романом Віктора Гюго “Собор Паризької Богоматері”. Мюзикл, перекладений великою кількістю мов світу, потрапив до Книги Рекордів Гіннесса як “найбільший успіх у перший рік роботи”. А одну з його провідних композицій – “Belle” – визнали “Піснею року” у Франції та номінували на “Пісню століття”. Робота над мюзиклом тривала п’ять років. Ще у 1993-му Люк Пламондон написав приблизне лібрето на 30 пісень і показав його композитору Ріккардо Коччанте. Першою написали найвідомішу з пісень мюзиклу – “Belle”. А за вісім місяців до прем’єри для промо вистави випустили диск зі студійними записами шістнадцяти його головних пісень. Попри те, що мюзикл асоціюється з Францією, де відбулася прем’єра, більшість його акторів – зірки Канади: Даніель Лавуа (Фролло), Брюно Пельтьє (поет Гренгуар), Люк Мервіль (Клопен).

Головна роль дісталася також канадцю, проте на той момент абсолютно невідомому співакові П’єру Гарану, який виступав по барах і ресторанах. Він став Квазімодо, виконавши партію, яку композитор спочатку писав для себе. Ця роль зробила П’єра зіркою – і зараз він відомий під псевдонімом Гару.

16 вересня 2000 року востаннє бачили журналіста та засновника інтернет-видання “Українська правда” Георгія Гонгадзе. Докладніше.

16 вересня 2002 року розпочалася активна фаза всеукраїнської акції громадянської непокори “Повстань, Україно!” Докладніше.

16 вересня 2022 року командир батальйону “Азов” у складі спецпідрозділу ГУР “Kraken” Сергій Величко (“Чилі”) заявив про форсування річки Оскіл та звільнення лівобережної частини Куп’янська.

Церковне свято 16 вересня

16 вересня вшановують пам’ять великомучениці Євфимії Всехвальної. Вона була дочкою християн. Постраждала за Христа в Халкідоні, на березі Босфору, навпроти Константинополя, близько 304 року. Місцевий правитель наказав усім жителям Халкідона з’явитися на язичницьке свято та принести жертву ідолу Арея. 49 християн, які вирішили порушити наказ правителя, ховалися в одному будинку, де таємно проводили службу істинному Богу. Серед тих, хто молився, була і юна дівчина Євфимія. Де знаходяться християни, повідомили правителю, і їх привели на судилище. Протягом 19 днів мучеників піддавали катуванням, але ніхто з них не зрікся віри в Христа. Тоді правитель відправив їх на суд до самого імператора Діоклетіана, але відокремив наймолодшу з мучеників – Євфимію, сподіваючись, що вона, залишившись сама, не витримає випробувань. Проте вона не здалася. Дівчинку прив’язали до колеса із гострими ножами, які при обертанні відрізали шматки тіла. Вона голосно молилася, й колесо само собою зупинилося. А з неба зійшов ангел та зцілив дитину від ран. Тоді правитель наказав кинути дівчинку в піч, але два воїни – Віктор і Сосфен, які отримали такий наказ – побачили в полум’ї двох грізних ангелів. Тоді воїни відмовилися виконати наказ правителя і самі повірили в Христа, та пішли на страждання. Їх віддали на поталу звірам. Євфимія ж залишилася цілою і в печі. Так – живою й цілою вона виходила після багатьох тортур. Нарешті її засудили на поживу звірам у цирку. Перед стратою свята попросила, щоб Бог сподобив її померти. Жоден звір із тих, яких випустили на арену, не кинувся на святу. Лише одна ведмедиця завдала їй невеликої рани на нозі. З рани спливла кров, і Євфимія одразу померла.

Народні прикмети

Сухий і теплий день – до пізньої зими без сильних морозів.

Якщо в цей день гримить грім, то зима буде без снігу.

Що не можна робити 16 вересня

Не можна лінуватися.

Не можна сваритися, злитися, заздрити та пліткувати.

Невдалий день для того, щоб починати нову справу.