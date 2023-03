Сьогодні 27 березня: яке свято та день в історії

27 березня 1964 року стався другий за масштабами землетрус за весь час спостережень, а 1977 року – найбільша катастрофа в історії громадянської авіації. 2022 року на Харківщині цього дня заявили про викрадення російськими окупантами мера Балаклії.

Свята та пам’ятні дати 27 березня

27 березня в Україні – День нефролога.

Під егідою ООН проходить Усесвітній день театру, а також Міжнародний день віскі.

27 березня в історії

27 березня 1664 року було страчено колишнього гетьмана України Івана Виговського.

Виговський був “правою рукою” Богдана Хмельницького. І це попри те, що на початку Хмельниччини (у битві під Жовтими водами) воював на боці поляків. Але Хмельницький викупив його із татарського полону. З цього моменту Виговський був поряд із гетьманом, отримав посаду генерального писаря, згодом сформував та очолив козацький уряд. Після смерті Хмельницького став регентом за його малолітнього сина Юрія. А згодом обраний новим гетьманом до повноліття Юрія Хмельницького.

Виговський йшов у протилежному напрямку до того, який свого часу обрав Хмельницький. Він наважився на союз із поляками та підписав Гадяцький договір. Згідно з ним Гетьманщина ставала федеральною частиною Речі Посполитої – Великим князівством Руським. Виговський навіть закріпив успіх відходу від Московії, розбивши військо московитів під Конотопом. Однак згодом гетьман втратив підтримку оточення – через Гадяцький договір, і 1659 року передав булаву молодшому Хмельницькому. Після цього колишній гетьман виїхав до Річі Посполитої – на Волинь, і став там сенатором та Київським воєводою. На козацьких землях тим часом розгорталася Руїна. Гетьманщина розкололася по Дніпру – на Правобережну та Лівобережну. Хмельницький відмовився бути гетьманом та пішов у монастир. На цей момент Виговський спробував повернути владу, але козаки обрали його конкурента – Павла Тетерю. Тетеря, як і Виговський, був прихильником союзу з Річчю Посполитою. Можливо, це спричинило те, що, програвши вибори, Виговський вирішив підтримати антипольське повстання на Правобережжі. І хоча він робив це не публічно, його заарештували, позбавили всіх прав та привілеїв, а потім розстріляли – без суду та слідства й навіть без королівського відома.

27 березня 1911 року народився Михайло Сорока – активіст ОУН та організатор повстань у радянських концтаборах (зокрема, Кенгірського повстання).

Сорока став членом “Пласту”, а потім ОУН ще під час навчання у Тернопільській гімназії. Вперше був засуджений ще польським урядом – на п’ять років. У в’язниці познайомився із майбутньою дружиною – також політув’язненою Катериною Зарицькою. 1940-го вони одружилися, але прожили разом лише чотири місяці, адже незабаром обох заарештували радянські спецслужби – за причетність до ОУН. У в’язниці 1941 року Катерина народила їхнього сина Богдана, якого передала на виховання батькам. З батьком Богдан був майже не знайомий. Адже Михайло Сорока із заслання переходив у заслання. Відбувши 8 років ГУЛАГу, він на короткий час повернувся до Львова та 1949 року відновив зв’язок із головнокомандувачем УПА Романом Шухевичем. Але діяча знову заарештували та відправили на заслання до Красноярського краю. Там він створив організацію “ОУН-Північ”, за що отримав ще 25 років таборів. У 1954 році був одним із керівників Кенгірського повстання ув’язнених. З початку 1960-х років перебував у мордовських концтаборах. Помер від інфаркту під час прогулянки 16 червня 1971 року. Дружина Сороки Катерина Зарицька відбула 25 років ув’язнення та пережила чоловіка – вона померла 29 серпня 1986 року.

27 березня 1964 року стався другий за потужністю у світі (за час спостережень) землетрус – Великий Аляскинський.

Перший поштовх мав потужність 9,2 бала за шкалою Ріхтера. Землетрус спричинив істотні зміни в геології Аляски. Зокрема, острів Латуш зрушив на 18 м на південь, острів Кадьяк піднявся з води на 15 м. Було повністю знищено місто Портаж, яке опинилося на три метри нижче за рівень моря. Однак, завдяки незначній густоті населення, на Алясці загинули лише 9 людей. Але цим справа не обмежилася. Далі прийшло кілька надзвичайних хвиль цунамі. Перша з них заввишки сягала 67 метрів. Через цунамі на Алясці, а також у Канаді та на західному узбережжі США загинули 122 особи.

27 березня 1968 року загинув перший космонавт світу Юрій Гагарін. Льотчик розбився в авіакатастрофі у Володимирській області РРФСР. Разом із ним загинув льотчик-випробувач Володимир Серьогін.

27 березня 1977 року сталася найбільша катастрофа в історії цивільної авіації. Цього дня в аеропорту Лос-Родеос на острові Тенеріфе (Канарські острови) зіткнулися два пасажирські літаки.

У результаті загинули 583 особи. До трагедії призвів ланцюжок непередбачуваних подій. Перша з них – теракт у найбільшому аеропорту Канарів – Лас-Пальмас. У залі очікування висадили в повітря бомбу, загиблих не було, але керівництво аеропорту вирішило “перестрахуватися” на випадок можливих повторних вибухів. Деякий час аеропорт не приймав літаки. У результаті перевантаження відбулося в Лос-Родеос. Причин подальшої трагедії було відразу кілька: погана видимість через туман, непорозуміння між диспетчером та екіпажами літаків (один неправильно зрозумів, на яку доріжку рулити, інший вирішив, що йому дозволено зліт), проблеми зі зв’язком у найвідповідальніший момент. Усе це в комплексі призвело до того, що Boeing KLM почав зліт, коли на злітній смузі був інший Boeing – компанії Pan Am. Зустрічний літак помітили, коли нічого вже неможливо було зробити, екіпаж спробував “перелетіти” перешкоду. Ніс та передня стійка шасі не зачепили літак Pan Am, але основні опори та двигуни вдарили по фюзеляжу. У результаті Boeing KLM впав, перекинувся і спалахнув. Зайнявся і літак Pan Am. З першого літака не врятувався ніхто – усі 234 пасажири та 14 членів екіпажу загинули. З літака Pan Am змогла вибратися 61 людина, з яких частина екіпажу – командир, другий пілот та бортінженер. Загинули 326 пасажирів та 9 членів екіпажу.

27 березня 2014 року Генасамблея ООН ухвалила резолюцію на підтримку територіальної цілісності України. Крим та Севастополь визнали невіддільними частинами України 100 країн-членів ООН зі 194. Проти резолюції проголосували 11 країн, 58 утрималися, решта не брали участі в голосуванні.

27 березня 2022 року начальник ХОВА Олег Синєгубов та обласна прокуратура заявили про викрадення напередодні окупантами мера Балаклії Івана Столбового та кількох співробітників міськради. Згодом з’ясується, що мер перейшов на бік ворога.

Церковне свято 27 березня

27 березня християни вшановують пам’ять преподобного Венедикта. Він був засновником західного чернечого ордена бенедиктинців. Навчався в Римі, але вражений тамтешньою аморальністю, поїхав із міста та оселився при церкві святого апостола Петра в селі Еффеді. А потім пішов у гори, де прийняв чернечий постриг. Три роки жив у повній самоті. Незабаром до нього почали збиратися люди, які прагнули жити під його керівництвом. Число учнів настільки зросло, що святий розділив їх на дванадцять громад. Кожна громада складалася з дванадцяти ченців і становила окремий скит. Кожному скиту преподобний дав ігумена зі своїх досвідчених учнів. Правила були дуже суворими. У подальшому Венедикт заснував Монте-Кассинський монастир і написав статут, який згодом прийняли в багатьох західних монастирях. Статут передбачав для іноків повне зречення власності, безумовний послух і постійну працю. Старші ж ченці мали займатися навчанням молодших та переписувати стародавні рукописи. Венедикт передбачив свою кончину, помер мирно.

Народні прикмети

Почути 27 березня грім – до родючого літа.

Якщо день морозний, то буде холодно ще тиждень.

Туман у цей день віщує непогоже літо.

Що не можна робити

Не можна брати в руки гострі та ріжучі предмети.

Не можна лаятись.