Сегодня 27 февраля 2026: какой праздник и день в истории

Праздники и памятные даты 27 февраля

27 февраля – Всемирный день неправительственных организаций.

Также сегодня: День без ума (или День без размышлений, День без хлопот), Международный день полярного медведя, День осведомленности об аносмии.

27 февраля в истории

27 февраля 1594 года состоялась коронация первого короля Франции из династии Бурбонов – Генриха IV, который до этого был королем Наваррским. Подробнее.

27 февраля 1893 года родился участник боя под Крутами, историк и общественный деятель Валентин Отамановский. Подробнее.

27 февраля 1918 года австро-венгерские войска присоединились к походу на Киев – совместному с немцами и Сечевыми стрельцами. Подробнее.

27 февраля 1933 года произошел поджог немецкого Рейхстага. Подробнее.

27 февраля 1951 года ратифицировали 22-ю поправку к конституции США, которая ограничила количество президентских сроков для одного человека двумя. Подробнее.

27 февраля 1980 года Глория Гейнор стала первой и единственной исполнительницей в истории, получившей награду «Грэмми» за лучшую диско-запись. Ее присудили за песню «I Will Survive».

1980 год стал единственным в истории «Грэмми», когда награду вручали в этой категории.

«Наблюдая за тем, как диско-музыка полностью доминировала в музыкальном ландшафте конца 1970-х, Национальная академия искусств и наук звукозаписи наконец решила одобрить такую награду, назвав ее «лучшей диско-записью» — именно тогда, когда музыкальный стиль готовился к исчезновению», — объясняет этот феномен проект History.

Уже в следующем году премию в этой категории не вручали. Но «I Will Survive» осталась хитом на годы. Композиция входит в список 500 лучших песен всех времен по версии журнала «Rolling Stone». В 2012-м ее ввели в Зал славы «Грэмми». Также композицию выбрали для хранения в Национальном реестре звукозаписей, который формирует Библиотека Конгресса США.

27 февраля 2014 года российский спецназ в военной форме без опознавательных знаков захватил здания парламента и Совета министров Крыма и вывесил над ними флаги РФ.

27 февраля 2015 года в Москве прямо рядом с Кремлем застрелили одного из последних мощных российских оппозиционеров и друга Украины Бориса Немцова.

27 февраля 2022 года в Харьков единственный раз за время полномасштабного вторжения прорвались российские ДРГ. Позже начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области назвал этот день самым критическим в обороне Харькова. Подробнее.

