Сьогодні 27 лютого 2026: яке свято та день в історії

27 лютого – Всесвітній день неурядових організацій. У 2022-му в Харкові знищили всі російські ДРГ, які вперше й востаннє прорвалися до міста. У 2015-му вбили “останнього справжнього опозиціонера” ​​РФ Бориса Нємцова. У 2014-му російські спецназівці захопили будівлі парламенту та Ради міністрів Криму та вивісили над ними прапори РФ. У 1980-му Глорія Гейнор отримала «Гремі» за «I Will Survive». У 1951-му в США заборонили президентам перебувати при владі більш як два терміни. У 1933-му стався підпал німецького Рейхстагу, цю подію Гітлер використав для узурпації влади. У 1918-му австро-угорська армія приєдналася до походу з німцями та Січовими стрільцями на Київ заради його звільнення від більшовиків. У 1893-му народився учасник бою під Крутами Валентин Отамановський, життя якого пов’язане з Харковом. У 1594-му коронували першого Бурбона на троні Франції – Генріха IV.

Свята та пам’ятні дати 27 лютого

27 лютого – Всесвітній день неурядових організацій.

Також сьогодні: День без мізків (або День без роздумів, день без клопотів), Міжнародний день полярного ведмедя, День обізнаності про аносмію.

27 лютого в історії

27 лютого 1594 року відбулася коронація першого короля Франції з династії Бурбонів – Генріха IV, який був королем Наваррським. Докладніше.

27 лютого 1893 року народився учасник бою під Крутами, історик та громадський діяч Валентин Отамановський. Докладніше.

27 лютого 1918 року австро-угорські війська приєдналися до походу на Київ – спільного з німцями та Січовими стрільцями. Докладніше.

27 лютого 1933 року стався підпал німецького Рейхстагу. Докладніше.

27 лютого 1951 року ратифікували 22-гу поправку до конституції США, яка обмежила кількість президентських термінів для однієї людини двома. Докладніше.

27 лютого 1980 року Глорія Гейнор стала першою та єдиною виконавицею в історії, яка отримала нагороду “Греммі” за найкращий диско-запис. Її присудили за пісню “I Will Survive”.

<br />

1980-й рік став єдиним в історії «Греммі», коли нагороду вручали в цій категорії.

“Спостерігаючи за тим, як дискомузика повністю домінувала в музичному ландшафті кінця 1970-х, Національна академія мистецтв і наук звукозапису нарешті вирішила схвалити таку нагороду, назвавши її “найкращим диско-записом” – саме тоді, коли музичний стиль готувався до зникнення”, – пояснює цей феномен проект History.

Уже наступного року премію в цій категорії не вручали. Але “I Will Survive” залишилася хітом на роки. Композиція входить до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією журналу “Rolling Stone”. У 2012-му її ввели до Зали слави “Греммі”. Також композицію обрали для зберігання в Національному реєстрі звукозаписів, який формує Бібліотека Конгресу США.

27 лютого 2014 року російські спецпризначенці у військовій формі без розпізнавальних знаків захопив будівлі парламенту та Ради міністрів Криму й вивісили над ними прапори РФ.

27 лютого 2015 року в Москві прямо поряд із Кремлем застрелили одного з останніх потужних російських опозиціонерів та друга України Бориса Нємцова.

27 лютого 2022 року до Харкова єдиного разу за час повномасштабного вторгнення прорвалися російські ДРГ. Згодом начальник ГУ Нацполіції в Харківській області назвав цей день найбільш критичним в обороні Харкова. Докладніше.

<br />