Сьогодні 27 лютого: яке свято та день в історії

27 лютого 1594 року коронували першого Бурбона на троні Франції – Генріха IV. У 1893-му народився учасник бою під Крутами Валентин Отамановський, життя якого пов’язане з Харковом. У 1918-му австро-угорська армія приєдналася до походу з німцями та Січовими стрільцями на Київ заради його звільнення від більшовиків. У 1933-му стався підпал німецького Рейхстагу, цю подію Гітлер використав для узурпації влади. У 1951-му в США заборонили президентам перебувати при владі більш як два терміни. У 2014-му російські спецназівці захопили будівлі парламенту та Ради міністрів Криму та вивісили над ними прапори РФ. У 2015-му вбили “останнього справжнього опозиціонера” ​​РФ Бориса Нємцова. У 2022-му російські ДРГ прорвалися до Харкова та були знищені.

Свята та пам’ятні дати 27 лютого

27 лютого – Всесвітній день неурядових організацій.

Відзначають четвертий день Масниці. Він називається “Розгуляй”. Цього дня традиційно влаштовували народні гуляння: відвідували ярмарки, стрибали через багаття, у слушну погоду каталися на санях тощо.

Також сьогодні: Міжнародний день полярного ведмедя, День поінформованості про аносмію, Міжнародний день оптиміста, День цифрового навчання (останній четвер лютого), День без роздумів.

27 лютого в історії

27 лютого 1594 року відбулася коронація першого короля Франції з династії Бурбонів – Генріха IV, який був королем Наваррським. Докладніше.

27 лютого 1893 року народився учасник бою під Крутами, історик та громадський діяч Валентин Отамановський. Докладніше.

27 лютого 1918 року австро-угорські війська приєдналися до походу на Київ – спільного з німцями та Січовими стрільцями. Докладніше.

27 лютого 1933 року стався підпал німецького Рейхстагу. Докладніше.

27 лютого 1951 року ратифікували 22-гу поправку до конституції США, яка обмежила кількість президентських термінів для однієї людини двома. Таку поправку Конгрес США ухвалив ще у 1947-му, проте чотири роки знадобилися, щоб її підтримала необхідна кількість штатів. Формалізувати вимогу двох термінів вирішили, щоб ніхто не міг повторити досвід Франкліна Рузвельта – єдиного президента США, якого обирали чотири рази.

Фактично принцип “не більше двох термінів” був неформальним правилом для президентів США протягом усієї історії країни. Його запровадив ще перший президент Джордж Вашингтон, який після восьми років на посаді ухвалив рішення не балотуватися на третій термін. Цю традицію згодом підтримав третій президент Томас Джефферсон – йому представився шанс взяти участь у виборах 1808 року та завоювати третій термін, але він добровільно відмовився. Президент пояснив рішення не балотуватися так: “Якщо певне обмеження терміну повноважень посадової особи не встановлено Конституцією або не здійснюється на практиці, посада, формально чотирирічна, фактично може виявитися довічною”.

Хоча не всі наступники Вашингтона та Джефферсона були такими ж шляхетними, правило двох термінів не вдалося порушити нікому – аж до Франкліна Рузвельта. Улісс Грант двічі намагався висунути свою кандидатуру на третій термін, але не знайшов підтримки колег-республіканців. Теодор Рузвельт висунув свою кандидатуру на третій термін у 1912 році, але програв. І лише його далекий родич Франклін Рузвельт став президентом США втретє у 1940 році. А потім – і вчетверте, у 1944-му (цей термін він “не добув”, померши у 1945-му). Отже, саме він створив прецедент, який змусив американських політиків закріпити вимогу двох термінів у конституції.

Дослівно в тексті поправки сказано: “Ніхто не може бути обраний на посаду Президента більш ніж двічі, а особа, яка обіймала посаду президента або діяла як президент протягом більш ніж двох років від терміну, на який була обрана президентом інша людина (здебільшого це стосується віцепрезидентів, які обійняли посаду внаслідок смерті президентів – Ред.), не може обиратися на посаду президента більш ніж один раз”.

Дію поправки не поширили на президента Гаррі Трумена, який на той час керував США, але він цією можливістю не скористався й на третій термін не пішов.

27 лютого 2014 року російські спецпризначенці у військовій формі без розпізнавальних знаків захопив будівлі парламенту та Ради міністрів Криму й вивісили над ними прапори РФ.

27 лютого 2015 року в Москві прямо поряд із Кремлем застрелили одного з останніх потужних російських опозиціонерів та друга України Бориса Нємцова.

27 лютого 2022 року до Харкова єдиного разу за час повномасштабного вторгнення прорвалися російські ДРГ. Згодом начальник ГУ Нацполіції в Харківській області назвав цей день найбільш критичним в обороні Харкова. Докладніше.

Церковне свято 27 лютого

27 лютого вшановують пам’ять преподобного Прокопія Декаполіта, сповідника. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо вже розцвіли проліски, значить, почалася весна.

Якщо в цей день мороз, то літо буде спекотним.

Якщо день сонячний і ясний, то морози ще прийдуть.

Що не можна робити 27 лютого

Не можна пити алкоголь.

Не можна стригти волосся та нігті.

Краще утриматися від візиту до косметолога та стоматолога.