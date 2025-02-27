Сегодня 27 февраля: какой праздник и день в истории

27 февраля 1594 года короновали первого Бурбона на троне Франции – Генриха IV. В 1893-м родился участник боя под Крутами Валентин Отамановский, жизнь которого связана с Харьковом. В 1918-м австро-венгерская армия присоединилась к походу с немцами и Сечевыми стрельцами на Киев ради его освобождения от большевиков. В 1933-м произошел поджог немецкого Рейхстага, это событие Гитлер использовал для узурпации власти. В 1951-м в США запретили президентам находиться у власти больше двух сроков. В 2014-м российские спецназовцы захватили здания парламента и Совета министров Крыма и вывесили над ними флаги РФ. В 2015-м убили «последнего настоящего оппозиционера» ​​РФ Бориса Немцова. В 2022-м российские ДРГ прорвались в Харьков и были уничтожены.

Праздники и памятные даты 27 февраля

27 февраля – Всемирный день неправительственных организаций.

Отмечают четвертый день Масленицы. Он называется «Разгуляй». В этот день традиционно устраивали народные гуляния: посещали ярмарки, прыгали через костры, при подходящей погоде катались на санях и т.д.

Также сегодня: Международный день полярного медведя, День осведомленности об аносмии, Международный день оптимиста, День цифрового обучения (последний четверг февраля), День без размышлений.

27 февраля в истории

27 февраля 1594 года состоялась коронация первого короля Франции из династии Бурбонов – Генриха IV, который до этого был королем Наваррским. Подробнее.

27 февраля 1893 года родился участник боя под Крутами, историк и общественный деятель Валентин Отамановский. Подробнее.

27 февраля 1918 года австро-венгерские войска присоединились к походу на Киев – совместному с немцами и Сечевыми стрельцами. Подробнее.

27 февраля 1933 года произошел поджог немецкого Рейхстага. Подробнее.

27 февраля 1951 года ратифицировали 22-ю поправку к конституции США, которая ограничила количество президентских сроков для одного человека двумя. Такую поправку Конгресс США принял еще в 1947-м, однако четыре года понадобились, чтобы ее поддержало необходимое количество штатов. Формализовать требование двух сроков решили, чтобы никто не мог повторить опыт Франклина Рузвельта – единственного президента США, которого избирали четырежды.

Фактически принцип «не более двух сроков» был неформальным правилом для президентов США на протяжении всей истории страны. Его ввел еще первый президент Джордж Вашингтон, который после восьми лет в должности принял решение не баллотироваться на третий срок. Эту традицию впоследствии поддержал третий президент Томас Джефферсон – ему представился шанс принять участие в выборах 1808 года и завоевать третий срок, но он добровольно отказался. Президент объяснил решение не баллотироваться так: «Если определенное ограничение срока полномочий должностного лица не установлено Конституцией или не осуществляется на практике, должность, формально четырехлетняя, фактически может оказаться пожизненной».

Хотя не все преемники Вашингтона и Джефферсона были столь благородны, правило двух сроков не удалось нарушить никому – вплоть до Франклина Рузвельта. Улисс Грант дважды пытался выдвинуть свою кандидатуру на третий срок, но не нашел поддержки коллег-республиканцев. Теодор Рузвельт выдвинул свою кандидатуру на третий срок в 1912 году, но проиграл. И лишь его дальний родственник Франклин Рузвельт стал президентом США в третий раз в 1940 году. А потом — и в четвертый раз в 1944-м (этот срок он «не добыл», умерев в 1945-м). Так что именно он создал прецедент, заставивший американских политиков закрепить требование двух сроков в конституции.

Дословно в тексте поправки сказано: «Никто не может быть избран на должность Президента более чем два раза, а лицо, занимавшее должность президента или действовавшее в качестве президента в течение более двух лет от срока, на который был избран президентом другой человек (в основном это касается вице-президентов, вступивших в должность в результате смерти президентов – Ред.), не может избираться на должность Президента более чем один раз».

Действие поправки не распространили на руководившего в то время США президента Гарри Трумэна, но он этой возможностью не воспользовался и на третий срок не пошел.

27 февраля 2014 года российский спецназ в военной форме без опознавательных знаков захватил здания парламента и Совета министров Крыма и вывесил над ними флаги РФ.

27 февраля 2015 года в Москве прямо рядом с Кремлем застрелили одного из последних мощных российских оппозиционеров и друга Украины Бориса Немцова.

27 февраля 2022 года в Харьков единственный раз за время полномасштабного вторжения прорвались российские ДРГ. Позже начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области назвал этот день самым критическим в обороне Харькова. Подробнее.

Церковный праздник 27 февраля

27 февраля чтят память преподобного Прокопия Декаполита, исповедника. Подробнее.

Народные приметы

Если уже расцвели подснежники, значит, началась весна.

Если в этот день мороз, то лето будет жарким.

Если день солнечный и ясный, то морозы еще придут.

Что нельзя делать 27 февраля

Нельзя пить алкоголь.

Нельзя стричь волосы и ногти.

Лучше воздержаться от визита к косметологу и стоматологу.