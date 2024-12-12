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«Золотой мяч» Шевченко едет в Харьков – когда и где можно будет увидеть трофей

Общество 11:01   12.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
«Золотой мяч» Шевченко едет в Харьков – когда и где можно будет увидеть трофей

О том, что вскоре «Золотой мяч» начнет свое путешествие по городам Украины, рассказали в АО «Укрзалізниця». 

20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч» – награду, которую вручают лучшему футболисту года. Именно к юбилею награждения украинского спортсмена и приурочили турне трофея по стране.

«Не упустите уникальную возможность увидеть «Золотой мяч» своими глазами на вокзале своего города!», – пишут в  «Укрзалізниці».

📍16.12 Краматорск 10:30-15:00
📍17.12 Тернополь 11:30-13:00
📍17.12 Хмельницкий 17:40-21:30
📍18.12 Харьков 12:30-18:30
📍19.12 Винница 8:00-20:50
📍20.12 Львов 8:00-20:50
📍21.12 Запорожье 15:10-20:00
📍22.12 Днепр 9:00-17:00
📍23.12 Одесса 9:30-20:00
📍24.12 Яготин 9:10-16:20

В «Укрзалізниці» приглашают всех желающих разделить праздник футбола и сфотографироваться с легендарным трофеем. Обещают, что в случае воздушных тревог мероприятие будет проходить в безопасном месте.

Видео: АО «Укрзалізниця»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 11:01;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что вскоре «Золотой мяч» начнет свое путешествие по городам Украины, рассказали в АО «Укрзалізниця». ".