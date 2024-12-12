«Золотой мяч» Шевченко едет в Харьков – когда и где можно будет увидеть трофей
О том, что вскоре «Золотой мяч» начнет свое путешествие по городам Украины, рассказали в АО «Укрзалізниця».
20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч» – награду, которую вручают лучшему футболисту года. Именно к юбилею награждения украинского спортсмена и приурочили турне трофея по стране.
«Не упустите уникальную возможность увидеть «Золотой мяч» своими глазами на вокзале своего города!», – пишут в «Укрзалізниці».
📍16.12 Краматорск 10:30-15:00
📍17.12 Тернополь 11:30-13:00
📍17.12 Хмельницкий 17:40-21:30
📍18.12 Харьков 12:30-18:30
📍19.12 Винница 8:00-20:50
📍20.12 Львов 8:00-20:50
📍21.12 Запорожье 15:10-20:00
📍22.12 Днепр 9:00-17:00
📍23.12 Одесса 9:30-20:00
📍24.12 Яготин 9:10-16:20
В «Укрзалізниці» приглашают всех желающих разделить праздник футбола и сфотографироваться с легендарным трофеем. Обещают, что в случае воздушных тревог мероприятие будет проходить в безопасном месте.
Видео: АО «Укрзалізниця»
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- Категории: Общество, Спорт, Харьков; Теги: андрей Шевченко, награда, футбол, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 12 декабря 2024 в 11:01;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что вскоре «Золотой мяч» начнет свое путешествие по городам Украины, рассказали в АО «Укрзалізниця». ".