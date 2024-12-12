«Золотой мяч» Шевченко едет в Харьков – когда и где можно будет увидеть трофей

О том, что вскоре «Золотой мяч» начнет свое путешествие по городам Украины, рассказали в АО «Укрзалізниця».

20 лет назад Андрей Шевченко получил «Золотой мяч» – награду, которую вручают лучшему футболисту года. Именно к юбилею награждения украинского спортсмена и приурочили турне трофея по стране.

«Не упустите уникальную возможность увидеть «Золотой мяч» своими глазами на вокзале своего города!», – пишут в «Укрзалізниці».

📍16.12 Краматорск 10:30-15:00

📍17.12 Тернополь 11:30-13:00

📍17.12 Хмельницкий 17:40-21:30

📍18.12 Харьков 12:30-18:30

📍19.12 Винница 8:00-20:50

📍20.12 Львов 8:00-20:50

📍21.12 Запорожье 15:10-20:00

📍22.12 Днепр 9:00-17:00

📍23.12 Одесса 9:30-20:00

📍24.12 Яготин 9:10-16:20

В «Укрзалізниці» приглашают всех желающих разделить праздник футбола и сфотографироваться с легендарным трофеем. Обещают, что в случае воздушных тревог мероприятие будет проходить в безопасном месте.

Видео: АО «Укрзалізниця»