«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей
Про те, що незабаром “Золотий м’яч” розпочне свою подорож містами України, розповіли в АТ “Укрзалізниця”.
20 років тому Андрій Шевченко отримав “Золотий м’яч” – нагороду, яку вручають найкращому футболісту року. Саме до ювілею нагородження українського спортсмена і приурочили турне трофею по країні.
“Не пропустіть унікальну можливість побачити «Золотий м‘яч» на власні очі на вокзалі свого міста!“, – пишуть в “Укрзалізниці”.
📍16.12 Краматорськ 10:30-15:00
📍17.12 Тернопіль 11:30-13:00
📍17.12 Хмельницький 17:40-21:30
📍18.12 Харків 12:30-18:30
📍19.12 Вінниця 8:00-20:50
📍20.12 Львів 8:00-20:50
📍21.12 Запоріжжя 15:10-20:00
📍22.12 Дніпро 9:00-17:00
📍23.12 Одеса 9:30-20:00
📍24.12 Яготин 9:10-16:20
В “Укрзалізниці” запрошують усіх охочих розділити свято футболу та сфотографуватися з легендарним трофеєм. Обіцяють, що у разі повітряних тривог захід проходитиме в безпечному місці.
Відео: АТ “Укрзалізниця”
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- Категорії: Спорт, Суспільство, Харків; Теги: андрей Шевченко, награда, футбол, Харків;
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 11:01;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що незабаром “Золотий м’яч” розпочне свою подорож містами України, розповіли в АТ “Укрзалізниця”. ".