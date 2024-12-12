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«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей

Спорт 11:01   12.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей

Про те, що незабаром “Золотий м’яч” розпочне свою подорож містами України, розповіли в АТ “Укрзалізниця”. 

20 років тому Андрій Шевченко отримав “Золотий м’яч” – нагороду, яку вручають найкращому футболісту року. Саме до ювілею нагородження українського спортсмена і приурочили турне трофею по країні.

Не пропустіть унікальну можливість побачити «Золотий м‘яч» на власні очі на вокзалі свого міста!“, – пишуть в “Укрзалізниці”.

📍16.12 Краматорськ 10:30-15:00

📍17.12 Тернопіль 11:30-13:00

📍17.12 Хмельницький 17:40-21:30

📍18.12 Харків 12:30-18:30

📍19.12 Вінниця 8:00-20:50

📍20.12 Львів 8:00-20:50

📍21.12 Запоріжжя 15:10-20:00

📍22.12 Дніпро 9:00-17:00

📍23.12 Одеса 9:30-20:00

📍24.12 Яготин 9:10-16:20 

В “Укрзалізниці” запрошують усіх охочих розділити свято футболу та сфотографуватися з легендарним трофеєм. Обіцяють, що у разі повітряних тривог захід проходитиме в безпечному місці.

Відео: АТ “Укрзалізниця”

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Грудня 2024 в 11:01;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про те, що незабаром “Золотий м’яч” розпочне свою подорож містами України, розповіли в АТ “Укрзалізниця”. ".