«Золотий м’яч» Шевченка їде до Харкова – коли та де можна буде побачити трофей

Про те, що незабаром “Золотий м’яч” розпочне свою подорож містами України, розповіли в АТ “Укрзалізниця”.

20 років тому Андрій Шевченко отримав “Золотий м’яч” – нагороду, яку вручають найкращому футболісту року. Саме до ювілею нагородження українського спортсмена і приурочили турне трофею по країні.

“Не пропустіть унікальну можливість побачити «Золотий м‘яч» на власні очі на вокзалі свого міста!“, – пишуть в “Укрзалізниці”.

📍16.12 Краматорськ 10:30-15:00

📍17.12 Тернопіль 11:30-13:00

📍17.12 Хмельницький 17:40-21:30

📍18.12 Харків 12:30-18:30

📍19.12 Вінниця 8:00-20:50

📍20.12 Львів 8:00-20:50

📍21.12 Запоріжжя 15:10-20:00

📍22.12 Дніпро 9:00-17:00

📍23.12 Одеса 9:30-20:00

📍24.12 Яготин 9:10-16:20

В “Укрзалізниці” запрошують усіх охочих розділити свято футболу та сфотографуватися з легендарним трофеєм. Обіцяють, що у разі повітряних тривог захід проходитиме в безпечному місці.

Відео: АТ “Укрзалізниця”