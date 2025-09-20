Українцям пропонують поділитися унікальними історіями та здобути нагороду
В Україні стартувала національна премія «Сім’я для кожної дитини. Better Care Awards», передають у пресслужбі ХОВА. Її учасникам обіцяють вручити нагороду.
“Уперше в Україні відзначатимуть тих, хто змінює життя дітей на краще у сфері захисту прав, підтримки родин та інклюзії”, – пояснили в ХОВА.
Здобути премію можуть і жителі Харківщини, поділившись унікальними історіями, які можуть стати прикладом для всієї країни.
“Ініціативу реалізують Фундація Олени Зеленської, Координаційний центр розвитку сімейного виховання та догляду дітей у партнерстві з ЮНІСЕФ, а також Центр соціальних змін і поведінкової економіки”, – йдеться у повідомленні.
Взяти участь можуть активні жителі регіону, а також представники громад, бізнесу чи ініціатив. Історію чекають від тих, хто допомагає багатодітним сім’ям, розвивають інклюзію та створюють безпечне і сприятливе середовище для дітей.
Заявки на участь можна надсилати до 19 жовтня за цим посиланням ukraineforeverychild.org.ua/bca.
З подробицями про нагороду можна ознайомитись тут.
