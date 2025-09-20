“Рідна людина у полоні”: як відеоролик може допомогти сім’ям військових
Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова
Міністерство культури та стратегічних комунікацій Україні розповіло про новий відеоролик “Рідна людина у полоні”.
Зокрема, у відео розповідають, яку допомогу можуть отримати сім’ї військовополонених, а також військових, які зникли безвісти.
- юридичну та психологічну підтримку;
- участь у програмах для дітей, що включають відпочинок у таборах та дозвілля;
- можливість користування особистим кабінетом на сайті Координаційного штабу, де доступна інформація про рідні та інші форми підтримки.
У повідомленні також наголошують: кожна родина українського захисника не повинна почуватися покинутою і завжди може розраховувати на допомогу держави.
“Відео створене у рамках діяльності проєкту Dovidka.Info від ДУ «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими“, – передають у пресслужбі ХОВА.
