Live
  • Сб 20.09.2025
  • Харків  +21°С
  • USD 41.25
  • EUR 48.79

“Рідна людина у полоні”: як відеоролик може допомогти сім’ям військових

Суспільство 14:59   20.09.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Рідна людина у полоні”: як відеоролик може допомогти сім’ям військових Фото: 127-ма бригада ТрО Харкова

Міністерство культури та стратегічних комунікацій Україні розповіло про новий відеоролик “Рідна людина у полоні”. 

Зокрема, у відео розповідають, яку допомогу можуть отримати сім’ї військовополонених, а також військових, які зникли безвісти.

  • юридичну та психологічну підтримку;
  •  участь у програмах для дітей, що включають відпочинок у таборах та дозвілля;
  • можливість користування особистим кабінетом на сайті Координаційного штабу, де доступна інформація про рідні та інші форми підтримки.

У повідомленні також наголошують: кожна родина українського захисника не повинна почуватися покинутою і завжди може розраховувати на допомогу держави.

“Відео створене у рамках діяльності проєкту Dovidka.Info від  ДУ «Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки» спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими“, – передають у пресслужбі ХОВА.

Читайте також: Як бути ветеран-френдлі, представникам бізнесу розповість Kharkiv IT Cluster

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Поліцейські підозрюють, що знайшли коноплі у Слобідському районі
Поліцейські підозрюють, що знайшли коноплі у Слобідському районі
20.09.2025, 15:49
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
Харків’янка з-за океану пояснила, що з Трампом і де рішучість коаліції з ЄС
09.09.2025, 18:18
“Рідна людина у полоні”: як відеоролик може допомогти сім’ям військових
“Рідна людина у полоні”: як відеоролик може допомогти сім’ям військових
20.09.2025, 14:59
Ціла родина врятувалася дивом: як мешканців Харківщини не застав обстріл
Ціла родина врятувалася дивом: як мешканців Харківщини не застав обстріл
20.09.2025, 13:50
Труба в Куп’янську надійно перекрита? Машовець оцінив, чи повториться сценарій
Труба в Куп’янську надійно перекрита? Машовець оцінив, чи повториться сценарій
20.09.2025, 11:51
Як бути ветеран-френдлі, представникам бізнесу розповість Kharkiv IT Cluster
Як бути ветеран-френдлі, представникам бізнесу розповість Kharkiv IT Cluster
20.09.2025, 12:55

Новини за темою:

11:26
Поліція Харківщини звернулася до родичів зниклих безвісти та полонених
21:35
16 осіб безвісти зникли в «Епіцентрі», 18 поранені в центрі Харкова
14:59
На Харківщині поліція досі розшукує 1311 безвісти зниклих (відео)
15:40
На звільнених територіях Харківщини поховано масу військових РФ – Котенко

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «“Рідна людина у полоні”: як відеоролик може допомогти сім’ям військових»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2025 в 14:59;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міністерство культури та стратегічних комунікацій Україні розповіло про новий відеоролик “Рідна людина у полоні”. ".