Потепліло: де на Харківщині сьогодні завершили опалювальний сезон

Сьогодні, 26 березня, в Ізюмській територіальній громаді завершили опалювальний сезон.

Про рішення повідомили у пресслужбі Ізюмської міської військової адміністрації. Його прийняли “у зв’язку зі стабільним підвищенням температури зовнішнього повітря та з метою раціонального використання енергоносіїв“, – додали в повідомленні.

Раніше кореспондент МГ “Об’єктив” передавав, що у Харкові опалювальний завершать, орієнтуючись на погодні умови. Зокрема, на початку березня мер Харкова Ігор Терехов вважав, що “поки що зарано говорити про припинення теплопостачання”. Погода “диктує те, що треба продовжувати”, – наголосив міський голова. Він також наголосив: попри температуру в місті, якщо з’явиться відповідна постанова Кабміну, обов’язково її виконають.

Нагадаємо, раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомляв, що цей опалювальний сезон місто проходить набагато складніше. «Я напередодні цього опалювального сезону казав, що він буде занадто складний, найскладніший, який ми переживали. І, на жаль, я правий був. Ми бачимо, що кожної неділі, кожного дня ми маємо масовану атаку чи то балістика, чи то БпЛА і «шахеди», які влучають. І ми вже бачимо, що це об’єкти критичної інфраструктури міста», – говорив Терехов.