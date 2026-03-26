Потеплело: где на Харьковщине сегодня завершили отопительный сезон
Сегодня, 26 марта, в Изюмской территориальной громаде завершили отопительный сезон.
О решении сообщили в пресс-службе Изюмской городской военной администрации. Его приняли «в связи со стабильным повышением температуры наружного воздуха и с целью рационального использования энергоносителей», – добавили в сообщении.
Ранее корреспондент МГ «Объектив» передавал, что в Харькове отопительный завершат, ориентируясь на погодные условия. В частности, в начале марта мэр Харькова Игорь Терехов считал, что «пока слишком рано говорить о прекращении теплоснабжения». Погода «диктует то, что нужно продолжать», – отметил городской голова. Он также акцентировал: несмотря на температуру в городе, если появится соответствующее постановление Кабмина, обязательно его выполнят.
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что нынешний отопительный сезон город проходит гораздо сложнее. «Я накануне этого отопительного сезона говорил, что он будет слишком сложным, самым сложным, который мы переживали. И, к сожалению, я прав был. Мы видим, что каждую неделю, каждый день мы имеем массированную атаку. И мы уже видим, что это объекты критической инфраструктуры города», – говорил Терехов.
Категории: Общество, Украина; Теги: Изюмская громада, опалення, отопление, харьковщина;
Дата публикации материала: 26 марта 2026 в 10:22;