Live
  • Пн 03.11.2025
  • Харків  +13°С
  • USD 41.89
  • EUR 48.41

Відстрочка у харківських ЦНАПах: як це працює, пояснили в мерії

Суспільство 13:40   03.11.2025
Вікторія Яковенко
Відстрочка у харківських ЦНАПах: як це працює, пояснили в мерії Фото: Харківська міськрада

Відтепер у ЦНАПах Харкова можна оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, повідомили у пресслужбі міськради.

Там зазначили, що для якісного надання послуги провели підготовчу роботу: налаштували технічні процеси та навчили адміністраторів.

У мерії покроково пояснили як це працює:

1. Зареєструйтеся в електронній черзі.

2. Прийдіть із необхідними документами (оригінали або засвідчені копії). Перелік документів — у додатку 5 Постанови КМУ №560.

3. Адміністратор ЦНАП сканує документи, завантажує в систему, повертає оригінали.

4. Комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення.

5. Результат: надсилається на e-mail або в «Резерв+».

«Навіть якщо ви тимчасово проживаєте не за місцем реєстрації — послуга надається екстериторіально. До того ж: для окремих категорій громадян доступна опція автоматичного подовження відстрочки через застосунок «Резерв+», – додали в міськраді.

Зазначимо, у Міністерстві оборони України повідомляли, що з 1 листопада діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Обіцяли, що понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, а подати заяву про отримання відстрочки можна буде через Резерв+ або в ЦНАПі. ТЦК відтепер не приймають документи напряму.

Читайте також: Майже два десятки чоловіків уникли мобілізації: кого за це судитимуть

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні
Штрафи за порушення ПДР: Харківщина – серед лідерів в Україні
03.11.2025, 14:23
Майже два десятки чоловіків уникли мобілізації: кого за це судитимуть
Майже два десятки чоловіків уникли мобілізації: кого за це судитимуть
03.11.2025, 10:31
Що пошкодили КАБи у Харкові напередодні, розповів Терехов
Що пошкодили КАБи у Харкові напередодні, розповів Терехов
03.11.2025, 12:32
Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер
Вранці в Харкові сталася смертельна ДТП: загинув пенсіонер
03.11.2025, 11:55
Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом
Синєгубов: опалювальний сезон почався 28 жовтня – скільки домів уже з теплом
03.11.2025, 11:16
На Харківщині тягнули з ремонтом доріг: скільки грошей ледь не втратив бюджет
На Харківщині тягнули з ремонтом доріг: скільки грошей ледь не втратив бюджет
03.11.2025, 13:13

Новини за темою:

01.11.2025
У Харкові розселяють переселенців, які жили в модульному містечку
31.10.2025
Що відбувається із захворюваністю на грип, ГРВІ та COVID в Харкові: цифри
30.10.2025
Яйця, гречка та олія подорожчали – актуальні ціни в Харкові
28.10.2025
У Харкові встановлять низку меморіальних дошок: кому присвятять
21.10.2025
Що саме летить на Харків: у мерії поділилися, як вдається встановити тип зброї


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Відстрочка у харківських ЦНАПах: як це працює, пояснили в мерії», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 3 Листопада 2025 в 13:40;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Відтепер у ЦНАПах Харкова можна оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, повідомили у пресслужбі міськради.".