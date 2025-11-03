Відстрочка у харківських ЦНАПах: як це працює, пояснили в мерії
Відтепер у ЦНАПах Харкова можна оформити відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, повідомили у пресслужбі міськради.
Там зазначили, що для якісного надання послуги провели підготовчу роботу: налаштували технічні процеси та навчили адміністраторів.
У мерії покроково пояснили як це працює:
1. Зареєструйтеся в електронній черзі.
2. Прийдіть із необхідними документами (оригінали або засвідчені копії). Перелік документів — у додатку 5 Постанови КМУ №560.
3. Адміністратор ЦНАП сканує документи, завантажує в систему, повертає оригінали.
4. Комісія ТЦК розглядає заяву та ухвалює рішення.
5. Результат: надсилається на e-mail або в «Резерв+».
«Навіть якщо ви тимчасово проживаєте не за місцем реєстрації — послуга надається екстериторіально. До того ж: для окремих категорій громадян доступна опція автоматичного подовження відстрочки через застосунок «Резерв+», – додали в міськраді.
Зазначимо, у Міністерстві оборони України повідомляли, що з 1 листопада діє нова система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Обіцяли, що понад 600 тисяч українців отримають продовження відстрочок автоматично, а подати заяву про отримання відстрочки можна буде через Резерв+ або в ЦНАПі. ТЦК відтепер не приймають документи напряму.
