Отсрочка в харьковских ЦПАУ: как это работает, объяснили в мэрии

Теперь в ЦПАУ Харькова можно оформить отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, сообщили в пресс-службе горсовета.

Там отметили, что для качественного предоставления услуги провели подготовительную работу: настроили технические процессы и научили администраторов.

В мэрии пошагово объяснили как это работает:

1. Зарегистрируйтесь в электронной очереди.

2. Придите с необходимыми документами (оригиналы или заверенные копии). Перечень документов – в дополнении 5 Постановления КМУ №560.

3. Администратор ЦПАУ сканирует документы, загружает в систему, возвращает оригиналы.

4. Комиссия ТЦК рассматривает заявление и принимает решение.

5. Результат: посылается на e-mail или в «Резерв+».

«Даже если вы временно проживаете не по месту регистрации – услуга предоставляется экс-территориально. К тому же: для отдельных категорий граждан доступна опция автоматического продления отсрочки через приложение «Резерв+», — добавили в горсовете.

Отметим, в Министерстве обороны Украины сообщали, что с 1 ноября действует новая система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Обещали, что более 600 тысяч украинцев получат продолжение отсрочек автоматически, а подать заявление о получении отсрочки можно будет через Резерв+ или ЦПАУ. ТЦК теперь не принимают документы напрямую.