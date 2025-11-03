Live
Утром в Харькове произошла смертельная ДТП: погиб пенсионер

Происшествия 11:55   03.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Трагедия произошла утром 3 ноября около 06:55, пишут в ГУ Нацполици в Харьковской области.

За рулем Honda Accord находился 41-летний мужчина, установили правоохранители. Он двигался по Салтовскому шоссе, когда сбил пенсионера. От полученный травм 71-летний мужчина скончался на месте происшествия.

«По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – передают копы.

На данный момент они устанавливают все обстоятельства аварии.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
