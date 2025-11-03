Утром в Харькове произошла смертельная ДТП: погиб пенсионер
Трагедия произошла утром 3 ноября около 06:55, пишут в ГУ Нацполици в Харьковской области.
За рулем Honda Accord находился 41-летний мужчина, установили правоохранители. Он двигался по Салтовскому шоссе, когда сбил пенсионера. От полученный травм 71-летний мужчина скончался на месте происшествия.
«По факту дорожно-транспортного происшествия следователи начали досудебное расследование по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – передают копы.
На данный момент они устанавливают все обстоятельства аварии.
Читайте также: Почти два десятка мужчин избежали мобилизации: кого будут за это судить
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, ДТП, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Утром в Харькове произошла смертельная ДТП: погиб пенсионер», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 11:55;