Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА

У Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів, починаючи з 03:47 4 листопада. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в бік міста прямують російські безпілотники.

“БпЛА у напрямку Харкова з північного сходу”, – попередили у ПС ЗСУ о 03:28 ночі 4 листопада.

Місцеві моніторингові канали повідомляли про рух російських ударних безпілотників у районі Роганського житлового масиву, селища Жуковського, Шишківки та центру міста.

У Харкові один за одним пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про наслідки “прильотів” станом на 04:00 не було.

Атака, за повідомленнями моніторів, продовжується. У місті триває повітряна тривога.