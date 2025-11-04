Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА
Фото: Anton Petrus
У Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів, починаючи з 03:47 4 листопада. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в бік міста прямують російські безпілотники.
“БпЛА у напрямку Харкова з північного сходу”, – попередили у ПС ЗСУ о 03:28 ночі 4 листопада.
Місцеві моніторингові канали повідомляли про рух російських ударних безпілотників у районі Роганського житлового масиву, селища Жуковського, Шишківки та центру міста.
У Харкові один за одним пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про наслідки “прильотів” станом на 04:00 не було.
Атака, за повідомленнями моніторів, продовжується. У місті триває повітряна тривога.
Читайте також: 10 КАБ за добу, відстрочка від служби у ЦНАПах Харкова – підсумки 3 листопада
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 4 Листопада 2025 в 04:03;