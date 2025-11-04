Live
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА

Події 04:03   04.11.2025
Оксана Горун
Серія вибухів пролунала в Харкові вночі 4 листопада: місто атакують БпЛА Фото: Anton Petrus

У Харкові пролунало щонайменше п’ять вибухів, починаючи з 03:47 4 листопада. Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що в бік міста прямують російські безпілотники.

“БпЛА у напрямку Харкова з північного сходу”, – попередили у ПС ЗСУ о 03:28 ночі 4 листопада.

Місцеві моніторингові канали повідомляли про рух російських ударних безпілотників у районі Роганського житлового масиву, селища Жуковського, Шишківки та центру міста.

У Харкові один за одним пролунала серія вибухів. Офіційної інформації про наслідки “прильотів” станом на 04:00 не було.

Атака, за повідомленнями моніторів, продовжується. У місті триває повітряна тривога.

Читайте також: 10 КАБ за добу, відстрочка від служби у ЦНАПах Харкова – підсумки 3 листопада

Автор: Оксана Горун
