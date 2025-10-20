«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину
Сегодня, 20 октября, армия РФ запустила управляемые авиабомбы в сторону Полтавской области. Вероятно, они перелетели Харьковщину. По данным мониторинговых каналов, это произошло впервые. Военные объяснили, что происходит.
Около 11:30 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковскую область с севера.
Уже через 10 минут ВС ВСУ информировали, что КАБ с Харьковщины летит на Полтавщину.
Мониторинговые каналы писали, что бомба пролетела с Белгородщины около 120-130 км и впервые направлялась в сторону Полтавской области. Официальных данных о «прилетах» на Полтавщине пока нет.
Этот случай прокомментировал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».
«Пошла жара. Россияне начали понемногу применять реактивные КАБы, покрывающие боевой радиус 100км+», – написал военный.
Боец ВСУ Станислав Бунятов (позывной «Осман») отметил, что РФ масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа «Гром-1» с дальностью примерно 100–120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом.
«Снаряды не идеально точны, однако боевая часть «Гром-1» — примерно 250–315 кг, то есть в 3–5 раз больше, чем несет «Шахед» (в зависимости от модификации), что кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от «прилетов» в глубоком тылу».
Напомним, 18 октября впервые за время войны армия РФ ударила КАБом по Лозовой. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по городу «прилетела» управляемая авиабомба новой модификации – УМПБ-5Р (реактивного типа), преодолевшая расстояние ориентировочно 130 км. В результате удара повреждены 47 домовладений.
