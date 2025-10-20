Live
  • Пн 20.10.2025
  • Харьков  +5°С
  • USD 41.73
  • EUR 48.76

«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину

Происшествия 14:05   20.10.2025
Виктория Яковенко
«Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину Скриншот glavcom.ua, фото иллюстративное

Сегодня, 20 октября, армия РФ запустила управляемые авиабомбы в сторону Полтавской области. Вероятно, они перелетели Харьковщину. По данным мониторинговых каналов, это произошло впервые. Военные объяснили, что происходит.

Около 11:30 в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБ вражеской тактической авиацией на Харьковскую область с севера.

Уже через 10 минут ВС ВСУ информировали, что КАБ с Харьковщины летит на Полтавщину.

Мониторинговые каналы писали, что бомба пролетела с Белгородщины около 120-130 км и впервые направлялась в сторону Полтавской области. Официальных данных о «прилетах» на Полтавщине пока нет.

Этот случай прокомментировал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным «Алекс».

«Пошла жара. Россияне начали понемногу применять реактивные КАБы, покрывающие боевой радиус 100км+», – написал военный.

Боец ВСУ Станислав Бунятов (позывной «Осман») отметил, что РФ масштабировала производство гибрида ракеты и КАБа «Гром-1» с дальностью примерно 100–120 км и более модифицированные версии с дальностью до 200 км, но меньшим зарядом.

«Снаряды не идеально точны, однако боевая часть «Гром-1» — примерно 250–315 кг, то есть в 3–5 раз больше, чем несет «Шахед» (в зависимости от модификации), что кратно повышает масштабы разрушений гражданской инфраструктуры от «прилетов» в глубоком тылу».

Напомним, 18 октября впервые за время войны армия РФ ударила КАБом по Лозовой. В Харьковской областной прокуратуре сообщили, что по городу «прилетела» управляемая авиабомба новой модификации – УМПБ-5Р (реактивного типа), преодолевшая расстояние ориентировочно 130 км. В результате удара повреждены 47 домовладений.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
Мокрый снег ночью с 19 на 20 октября пойдет в Харькове: прогноз погоды
19.10.2025, 20:20
Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
Энергетики обратились к жителям Харькова и области – о чем просят
20.10.2025, 11:45
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
Вражеский БпЛА упал в Харькове – Терехов
20.10.2025, 12:59
Новости Харькова — главное за 20 октября: упал БпЛА, один район — без света
Новости Харькова — главное за 20 октября: упал БпЛА, один район — без света
20.10.2025, 14:44
Без света осталась часть одного из районов Харькова: что произошло
Без света осталась часть одного из районов Харькова: что произошло
20.10.2025, 13:11
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
Враг продвинулся в Купянске и Волчанске – DeepState
20.10.2025, 14:40

Новости по теме:

20.09.2025
«Ждуны» или жертвы живут в Купянске? Что происходит в городе: обзор фронта
11.09.2025
«Коп и военные избили мужчину на Леваде»: полиция начала проверку (видео)
25.08.2025
Какие угрозы есть для Харькова и приближает ли Трамп мир – мнение военных
16.08.2025
«Сложный вопрос» по сектору военных захоронений возник в городе на Харьковщине
14.08.2025
Новый обмен: из плена РФ вернулись военные и гражданские – Зеленский


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: ««Пошла жара»: КАБ впервые летели с Харьковщины на Полтавщину», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 20 октября 2025 в 14:05;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня, 20 октября, армия РФ запустила управляемые авиабомбы в сторону Полтавской области. Вероятно, они перелетели Харьковщину.".